अपर सर्किट! 2025 में अब तक 958% का रिटर्न - आज 14 लाख से ज्यादा शेयरों में हुआ ट्रेड; सिगरेट बनाती है कंपनी

Multibagger Stock: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक आज बीएसई पर 5 फीसदी चढ़कर 109.75 रुपये पर स्थिर है।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 99.35 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 109.75 रुपये को टच कर लिया है। साल 2025 में अब तक यानी YTD में यह शेयर 958.34% चढ़ चुका है।

14 लाख से ज्यादा शेयरों में कारोबार

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 11:45 बजे तक कंपनी के 14,97,037 (14.9 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Elitecon International Q2 FY26 Results

एलीटकॉन् इंटरनेशनल (Elitecon International) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 5 नवंबर 2025 को जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही (दूसरी तिमाही) के नतीजे जारी किए।

कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 128% बढ़कर ₹20.19 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹8.84 करोड़ था।

कंपनी की मुख्य कारोबार से आय (Revenue from core operations) में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और यह पांच गुना से ज्यादा बढ़कर ₹504.89 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹79.13 करोड़ थी। यह आंकड़े कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के अनुसार जारी किए गए हैं।

Elitecon International Dividend

Q2 रिजल्ट के साथ-साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करते हुए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड देने की जानकारी दी थी। इसकी रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर थी।

मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 204 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

साल 2025 में अब तक शेयर ने YTD में 958 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके अलावा सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 1705% चढ़ा है।