सुस्त कारोबार में 14% से ज्यादा उछला ये ईवी स्टॉक! दी ये बड़ी जानकारी - शेयर ₹50 से कम

EV Stock: सोमवार को शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच ईवी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड (Mercury Ev-Tech Ltd) के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। शेयर आज 14% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

सुबह 11:12 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 14.41% या 5.33 रुपये की तेजी के साथ 42.32 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज बीएसई पर यह शेयर 37.25 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 44.10 रुपये को टच कर लिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक में हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:45 बजे तक कंपनी के 10,72,069 (10.7 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हो चुका है।

39वें AGM में बड़े ऐलान संभव

कंपनी ने बीते शुक्रवार 21 नवंबर को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 39वां एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) आगामी सोमवार 15 दिसंबर को होगी जहां बोर्ड मेंबर्स इन प्रस्तावों पर विचार और जरूरी फैसले लेंगे:

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तैयार किए गए ऑडिटेड वित्तीय डिटेल (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) पर विचार और मंजूरी दी जाएगी।

2. प्रस्ताव के तहत दर्शनकुमार जितेंद्र शाह जो कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार इस AGM में रोटेशन के आधार पर रिटायर हो रहे हैं, को फिर से डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

Mercury Ev Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 11.36% बढ़कर 15.49 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 13.91 करोड़ रुपये था। वहीं Q2 में कुल खर्च 14.56 करोड़ रुपये रहा एक साल पहले 13.07 करोड़ रुपये था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह सालाना आधार पर करीब 28.36% बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 89.59 लाख रुपये था।