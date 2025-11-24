scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस स्मॉल कैप केमिकल कंपनी ने जारी किए 1.37 करोड़ नए शेयर! रडार पर स्टॉक

इस स्मॉल कैप केमिकल कंपनी ने जारी किए 1.37 करोड़ नए शेयर! रडार पर स्टॉक

शेयर सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 1.22% या 0.30 रुपये गिरकर 24.34 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.06% या 0.26 रुपये गिरकर 24.36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 24, 2025 11:09 IST

Chemical Stock: केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से कंपनी का शेयर फोकस में है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 1.22% या 0.30 रुपये गिरकर 24.34 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.06% या 0.26 रुपये गिरकर 24.36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

वारंट के बदले जारी किया इक्विटी शेयर

बीते शुक्रवार को कंपनी ने बताया था की उसके फंड रेज़िंग कमेटी ने 1,37,50,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। हर शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है और इश्यू प्राइस 34.60 रुपये रखा गया है (जिसमें 33.60 रुपये का प्रीमियम शामिल है)। ये शेयर कुल 13,75,000 वारंट्स के कन्वर्जन के बाद जारी किए गए हैं, जो पहले 346 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर जारी हुए थे।

ये शेयर इन्हें दिए गए हैं:

  • Sanjay Tibrewala - 50,00,000 शेयर ( प्रोमोटर ग्रुप)
  • Coeus Global Opportunities Fund - 52,00,000 शेयर (नॉन प्रोमोटर ग्रुप)
  • NVS Corporate Consultancy Services Pvt. Ltd. - 25,00,000 शेयर (नॉन प्रोमोटर ग्रुप)
  • Jesal Nalin Shah - 10,50,000 शेयर (नॉन प्रोमोटर ग्रुप)

इन सभी आवंटियों ने अपनी वारंट्स को शेयर में बदलने के लिए कुल Rs. 35,68,12,500 की बाकी राशि (259.50 रुपये प्रति वारंट, जो इश्यू प्राइस का 75% है) जमा कर दी है।

हाल ही में किया है स्टॉक स्प्लिट 

हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर थी जो अब पूरी हो चुकी है।

कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया है

कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि वो 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले मौजूदा 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 4 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर देगी।

अब कंपनी ने आज बोनस शेयर के अलॉटमेंट के बाद आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक सर्कुलेशन रेजोल्यूशन के माध्यम से निर्णय लिया कि कंपनी ने 91,66,00,720 बोनस इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

Fineotex Chemical के बारे में

यह एक भारतीय कंपनी है जो केमिकल और पेंट, टेक्सटाइल और कोटिंग उद्योगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग एजेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स और टेक्सटाइल केमिकल्स शामिल हैं, जो फैशन, पेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।

कंपनी का ध्यान नए और टिकाऊ केमिकल्स बनाने पर है ताकि उद्योगों को बेहतर क्वालिटी और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला सॉल्यूशन मिल सके।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
