₹100 से कम का EV स्मॉल कैप स्टॉक: कंपनी ने राइट इश्यू का किया एलान

स्मॉल कैप स्टॉक Mercury EV-Tech Ltd को लेकर खबर आई है। कंपनी ने BSE फाइलिंग में अहम जानकारी दी है। जिसका असर सोमवार को दिख सकता है।

शुक्रवार को कंपनी का शेयर करीब 5 प्रतिशत बढ़कर ₹96.92 पर पहुंच गया। अब कंपनी ने राइट्स इश्यू को लेकर एलान किया है। राइट इश्यू के जरिए कंपनी मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर डिस्काउंट में खरीदारी का मौका देते हैं, जिससे जरिए कंपनी कैपिटल जुटाती है।

प्रफेंशियल शेयर्स और राइट्स इश्यू कंपनी की ओर से करीब 480 करोड़ जुटाने का एलान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर Mercury EV-Tech Ltd के बोर्ड ने 1,57,41,000 या लगभग 1.57 करोड़ शेयरों के प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू को मंजूरी दी है, प्रत्येक शेयर की कीमत ₹75 और फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। ये इश्यू ₹74 के प्रीमियम पर किया जाएगा, जिससे कुल इश्यू का साइज ₹118,05,75,000 या ₹118.05 करोड़ से अधिक नहीं होगा।

कंपनी के 1,57,41,000 इक्विटी शेयर ₹75 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए जाएंगे, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 रुपए प्रति शेयर है और ₹74 रुपए प्रति के प्रीमियम पर कुल मिलाकर ₹118,05,75,000/- से ज्यादा नहीं होगा।

कंपनी की बोर्ड ने 4,83,00,000 या 4.83 करोड़ कन्वर्टिबल वॉरंट्स के इश्यू को भी मंजूरी दी है। हर एक वॉरंट की कीमत ₹75 है, जो कि एक पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। ₹74 प्रति शेयर के प्रीमियम पर इश्यू का कुल आकार ₹362,25,00,000 या 362.25 करोड़ तक हो जाएगा।

कंपनी के 4,83,00,000 कन्वर्टिबल वॉरंट्स ₹75/- प्रति वॉरंट की कीमत पर जारी किए जाएंगे, जो कि एक पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 रुपए प्रति शेयर है और ₹74/- के प्रीमियम पर कुल मिलाकर ₹362,25,00,000/- से ज्यादा नहीं होगा।

Mercury EV-Tech Limited भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास में एक अग्रणी रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, कारें, बसें, विंटेज कारें, और गोल्फ कार्ट शामिल हैं। कंपनी विभिन्न उद्योगों जैसे हॉस्पिटैलिटी, गोल्फ कोर्स और रिसॉर्ट्स की सेवाएं भी देती है। हाल के सालों में इसने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (2W), थ्री-व्हीलर्स (3W), और फोर-व्हीलर्स (4W) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने इनोवेशन और ग्रोथ की कोशिशों का विस्तार किया है, जो EV क्षेत्र में कंपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,340.13 करोड़ है।