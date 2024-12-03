SJVN, BEL, HAL, GAIL, NMDC, PFC जैसे PSU शेयरों पर आई बड़ी खबर, अब बदलेगा ट्रेंड!

Elara Securities ने अपने रणनीति नोट में कहा है कि 59 लिस्टेड PSU कंपनियों में से 18 कंपनियां उसकी निवेश मानदंडों को पूरा करती हैं और वह PSU स्टॉक्स में 'ओवरवेट' है, जिसमें कई शेयर्स हैं जो निवेशकों का अच्छा पैसा बना सकते हैं।

ब्रोकिंग फर्म ने कहा कि PSUs में करेक्शन को लेकर निवेशकों का संकोच गलत है क्योंकि इस साल अब तक सरकारी पूंजीगत खर्चों में जो कटौती देखी गई है, वह अस्थायी है। इसमें State Bank of India (SBI), NTPC Ltd, Bharat Electronics Ltd, Coal India Ltd, BPCL और HPCL शामिल हैं।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि PSU क्षेत्र में एसेट साइकिल में मजबूत सुधार देखने को मिल सकता है, जो बदले में अगले तीन सालों में PSUs के लिए मजबूत रिटर्न देने की संभावना जताता है। इसका कारण यह है कि PSU एसेट साइकिल सरकार के खर्च चक्र का पालन करता है, जिससे Elara को विश्वास है कि यह चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है।

खरीदने की सलाह

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि 18 PSU स्टॉक्स उसके पॉलिसी सपोर्ट, फंडिंग नजरिया, क्षमता और ऑपरेशन क्षमता पर मानदंडों को पूरा करते हैं। हम PSU बैंकों में SBI पर ओवरवेट हैं क्योंकि इसके मजबूत बचत डिपॉजिट मेट्रिक्स इसे बड़े निजी बैंकों के बराबर बनाते हैं। हम ऊर्जा क्षेत्र में GAIL और OMCs को पसंद करते हैं और NTPC और Coal India हमारे अन्य टॉप पिक्स हैं।

Elara ने कहा कि NTPC एनर्जी ट्रांजैशन और ऊर्जा सुरक्षा दोनों में एक मजबूत खिलाड़ी बना हुआ है। NTPC और Coal India दोनों एसेट साइकिल एक्सपेंशन को पकड़ने के लिए अच्छे स्थिति में हैं। तेल और गैस PSU में Elara ने GAIL India को चुना है, क्योंकि गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि का नजरिया दिखाता है, खास तौर से अर्थव्यवस्था के गैसिफिकेशन के साथ। OMCs में वह HPCL को पसंद करते हैं क्योंकि इसकी पेट्रोल और डीजल बिक्री का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है, जिससे घटते कच्चे तेल मूल्य पर बेहतर लाभ होता है।

वहीं ब्रोकरेज ने NHPC, NMDC, HUDCO, NLC , SJVN, Oil India, Hindustan Aeronautics, Power Finance Corporation, REC और RITES पर न्यूट्रल रेटिंग दी है।

रेन्यूएबल एनर्जी PSU

भारत के पावर क्षेत्र में PSU कंपनियां जैसे NTPC, SJVN और NHPC अपने रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने और नवीकरणीय निवेशों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए IPO की योजना बना रही हैं। NTPC की ग्रीन एनर्जी सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी (NGEL) ने अपने IPO को सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया है, जिसमें ₹10,000 करोड़ जुटाए हैं ताकि नए प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सके और पूंजीगत खर्च आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 4,294MW की कार्यशील सौर और पवन क्षमता के साथ, NGEL का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 16GW नवीकरणीय ऊर्जा (RE) जोड़ने का है और 2032 तक 60GW क्षमता हासिल करना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

