Easy Trip Planners shares में आई भारी गिरावट, प्रमोटर ने उठाया बड़ा कदम

Easy Trip Planners Ltd यानि EaseMyTrip के शेयर मंगलवार के कारोबार में 9 प्रतिशत गिर गए। शेयर NSE पर ₹15.42 तक गिरकर 9.51 प्रतिशत नीचे पहुंच गए। अब तक काउंटर पर NSE पर ₹127.43 करोड़ का कारोबार हुआ है।

दरअसल ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि कंपनी के सह-संस्थापक और प्रमोटर निशांत पिट्टी अपनी बाकी 14 प्रतिशत हिस्सेदारी को लगभग ₹780 करोड़ में बेचने की योजना बना रहे हैं। सितंबर तिमाही के अंत में पिट्टी के पास 50,37,21,910 शेयर थे। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, वह EaseMyTrip के शेयर ₹15.60 प्रति शेयर पर बेचने की योजना बना रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग वैल्यू से 8.45 प्रतिशत की छूट पर था।

25 सितंबर को, पिट्टी को 1,00,00,000 शेयर ₹38.28 प्रति शेयर, 16,91,92,632 शेयर ₹37.22 प्रति शेयर और 6,73,57,201 शेयर ₹37.42 प्रति शेयर पर बेचते हुए देखा गया था, कुल 24.65 करोड़ शेयर, या 14 प्रतिशत हिस्सेदारी ₹920 करोड़ में बेची थी।

इसके अलावा, पिट्टी को जून 2023 में BSE पर 62,57,82,220 शेयर ₹42.60 प्रति शेयर पर बेचते हुए देखा गया था। अब तक 2024 में EaseMyTrip के शेयरों में 16.56 प्रतिशत की गिरावट आई है। 29 नवंबर को, यह स्टॉक 1:1 के अनुपात में बोनस के बाद एक्स हो गया था।

पिछले पांच सत्रों में, यह स्टॉक 6.28 प्रतिशत गिर चुका है। 2024 में अब तक यह 23.78 प्रतिशत गिर चुका है।

EaseMyTrip ने सितंबर तिमाही के लिए लाभ में 45.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जो ₹25.87 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹47.18 करोड़ था। तिमाही का राजस्व ₹141.69 करोड़ से बढ़कर ₹144.67 करोड़ हो गया, जो 2.1 प्रतिशत की वृद्धि है। Q2 Ebitda ₹42.29 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹67.65 करोड़ था, और Ebitda मार्जिन 46.8 प्रतिशत से घटकर 28.2 प्रतिशत हो गया। तिमाही के लिए ग्रॉस बुकिंग राजस्व (GBR) ₹2,075.64 करोड़ रहा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।