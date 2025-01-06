scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारEaseMyTrip के चेयरमैन का आया बयान, शेयर खरीदारी के लिए टूट पड़े निवेशक

EaseMyTrip के चेयरमैन का आया बयान, शेयर खरीदारी के लिए टूट पड़े निवेशक

बिकवाली भरे सत्र में EaseMyTrip के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। यह तेजी तब आई जब कंपनी के को-फाउंडर Nishant Pitti ने सोशल मीडिया X पर अहम जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 6, 2025 12:19 IST
EaseMyTrip Success Story
EasyMyTrip के वर्तमान चेयरमैन और पूर्व CEO ने निशांत पित्ती (Nishant Pitti) ने कंपनी के कारोबार को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इस अपडेट के बाद शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। सोमवार के शुरुआती सत्र में EasyMyTrip शेयर 17 फीसदी तक बढ़ गया। हालांकि, बाद में शेयर में गिरावट आई पर यह 5 फीसदी की तेजी पर बरकरार रहा। 

पिछले हफ्ते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 15.51 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। वहीं, सोमवार के सुबह के कारोबार में यह 18.25 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। दोपहर 12.13 बजे कंपनी के शेयर 5.22 फीसदी की तेजी के साथ 16.33 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।    

निशांत पित्ती ने दिया बड़ा अपडेट

Easy Trip Planners के को-प्रोमोटर, निशांत पित्ती ने सोशल मीडिया X पर जानकारी दी कि उनकी तरफ से अब कंपनी में और हिस्सों की बिक्री नहीं होगी। बीते हफ्ते में निशांत पित्ती ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था और कंपनी की 14 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी थी।  

अब कौन है नया सीईओ? 

निशांत पित्ती के एक्स पोस्ट के अनुसार वह कंपनी के चेयरमैन के तौर पर इंटरनेशल लेवल पर कंपनी का विस्तार करेंगे। उनके सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद रिकंत पित्ती सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। रिकंत कंपनी के डेली ऑपरेशन को लीड करेंगे। 
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

