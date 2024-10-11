Dussehra 2024 stock picks: शॉर्ट-टर्म रिटर्न के लिए खरीदने के लिए 7 शेयर

Coforge: ब्रोकरेज ने इस शेयर को 'खरीदें' की सलाह दी है। इसने ट्रेडर्स से कोफोर्ज को 7,300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदने को कहा है, जिसका लक्ष्य 7,905 रुपये है, स्टॉप लॉस 7,025 रुपये है। इसने कहा कि यह शेयर कम अस्थिरता और निफ्टी 50 के मुकाबले बेहतर मजबूती के साथ अपने ऑल टाइम हाई के करीब है।

स्टॉक्सबॉक्स ने कहा, "कोफोर्ज की ऑर्डर बुक में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 1,070 मिलियन डॉलर हो गई है, जो मजबूत तिमाही इनटेक की प्रवृत्ति को जारी रखती है। कोफोर्ज का लक्ष्य लागत दक्षता और बढ़ी हुई ऑफशोरिंग के माध्यम से वित्त वर्ष 25 में 50 बीपीएस ईबीआईटीडीए विस्तार करना है। एआई और सिग्निटी अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, कंपनी स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में विकास के लिए अच्छी स्थिति में है।"

HDFC Bank: स्टॉक्सबॉक्स ने व्यापारियों को एचडीएफसी बैंक को लगभग 1,615 रुपये पर खरीदने की सलाह दी। इसने 1,725 रुपये का लक्ष्य मूल्य और 1586 रुपये का स्टॉप लॉस सुझाया। इसने कहा कि शेयर अपने 100-डीएमए पर वापस आ गया है, जो स्थिरता और तकनीकी पुलबैक की संभावना को दर्शाता है क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड स्तरों पर पहुंच रहा है।s

स्टॉक्सबॉक्स ने कहा, "बैंक ने उत्पादकता में सुधार किया है, प्रति शाखा जमा में वृद्धि की है, तथा उच्च लागत वाले उधारों में कमी की है, जिससे परिसंपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए तरलता और लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। नई शाखाओं से विकास को और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है।"

LTIMindtree: ब्रोकरेज ने कहा कि एलटीआईमाइंडट्री को 6,925 रुपये के लक्ष्य मूल्य के लिए 6,375 रुपये पर खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस 6,143 रुपये पर रखा जा सकता है।

तकनीकी मोर्चे पर, एलटीआईमाइंडट्री स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया, जिसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कम अस्थिरता और मजबूत गति थी। स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि निफ्टी के मुकाबले इसका बेहतर प्रदर्शन इसके आकर्षण को बढ़ाता है।

ब्रोकरेज ने कहा, "एलटीआईएम की मजबूत एआई उपस्थिति वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ग्राहक विकास और बहु-वर्षीय अनुबंधों का समर्थन करती है। अरामको डिजिटल के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से सऊदी अरब के बाजार में रणनीतिक साझेदारी और विस्तार इसकी विकास क्षमता को और बढ़ाता है।"

Mahindra & Mahindra: स्टॉक्सबॉक्स के लिए, एमएंडएम 3,135 रुपये पर खरीदने लायक है, क्योंकि यह काउंटर पर 3,400 रुपये का लक्ष्य रखता है, जिसमें स्टॉप लॉस 2,995 रुपये रखा गया है। स्टॉक हाल ही में राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर निकला है, जो ट्रेंड रिवर्सल और मजबूत निवेशक रुचि का संकेत देता है।

स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि एमएंडएम ने तीन वर्षों में ईवी विस्तार में 1,000 करोड़ रुपये और भविष्य के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे वह यूवी खंड में निरंतर लाभप्रदता के लिए खुद को अच्छी स्थिति में ला सके।

One 97 Communications: स्टॉक्सबॉक्स ने पेटीएम को 811 रुपये के लक्ष्य के लिए 734 रुपये पर सुझाया। इसने 701 रुपये पर स्टॉप लॉस का सुझाव दिया। स्टॉक मजबूत अपट्रेंड में है, जो उच्च ऊंचाई और निम्नतम स्तर, मजबूत खरीदार मांग और निफ्टी 50 के मुकाबले बेहतर सापेक्ष मजबूती दिखा रहा है।

"7.8 मिलियन मासिक उपयोगकर्ताओं के साथ, पेटीएम यूपीआई भुगतान और वाणिज्य सेवाओं के माध्यम से स्थिर व्यवसाय चलाता है, जिससे क्रॉस-सेलिंग के अवसर सक्षम होते हैं। जीएमवी वृद्धि, बढ़ते व्यापारी आधार और लागत अनुकूलन द्वारा समर्थित, Q2FY25 से राजस्व और लाभप्रदता में सुधार होने की उम्मीद है," यह कहा।

Siemens: स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि सीमेंस को 8,292 रुपये के लक्ष्य के लिए 7,600 रुपये पर खरीदा जा सकता है, तथा उसने व्यापारियों से 7,292 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने को कहा है।

स्टॉक कप और हैंडल पैटर्न बना रहा है, जो संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, मजबूत वॉल्यूम एक बुलिश ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। कंपनी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और ऊर्जा में मजबूत ऑर्डर ग्रोथ का अनुभव कर रही है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़े हुए सरकारी खर्च से समर्थन मिला है। स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि सीमेंस ऊर्जा संचरण और नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ते बाजारों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, साथ ही मांग को पूरा करने के लिए सुविधा विस्तार भी कर रहा है।

Indian Hotels: स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि आईएचसीएल 686 रुपये पर खरीदने लायक है। इसने 749 रुपये का लक्ष्य और 662 रुपये पर स्टॉप लॉस का सुझाव दिया। टाटा समूह के हिस्से के रूप में, आईएचसीएल विभिन्न खंडों में 310 होटल संचालित करता है और वित्त वर्ष 2024-27 के दौरान भारत के आतिथ्य बाजार में अपेक्षित 10-11% सीएजीआर से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।