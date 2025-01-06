ITC Shares में गिरावट, होटल बिजनेस के डिमर्जर के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या दी सलाह?

6 जनवरी यानि सोमवार को विशेष ट्रेडिंग सेशन के आखिरी में ITC लिमिटेड की प्राइस डिस्कवरी के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर एक सत्र आयोजित किया गया। बाजार ने ₹455.60 की कीमत निर्धारित की है, क्योंकि होटल कारोबार सिगरेट से लेकर FMCG तक के ग्रुप से अलग हो गया है।

ITC लिमिटेड की कीमत जनवरी 3 को ITC लिमिटेड के क्लोजिंग प्राइस और विशेष प्री-ओपन सेशन के दौरान खोजी गई कीमत के बीच के अंतर से निर्धारित की गई।

ITC के शेयर 6 प्रतिशत गिरकर ₹26 प्रति शेयर नीचे खुले, जबकि कंपनी ने होटल बिजनेस से बाहर जाने के बाद यह बदलाव किया। ITC होटल्स के शेयर फरवरी के बीच तक लिस्ट होंगे। बाजार का अनुमान था कि होटल कारोबार के लिए ₹15-20 प्रति शेयर का एडजस्टमेंट होगा।

डिमर्जर योजना के तहत ITC लिमिटेड के शेयरधारकों को ITC होटल्स के लिए हर 10 शेयरों पर 1 इक्विटी शेयर मिलेगा, जबकि ITC नई डिमर्जेड इकाई में 40% हिस्सेदारी रखेगा। बाकी 60% हिस्सेदारी मौजूदा शेयरधारकों के पास उनके ITC में हिस्सेदारी के रेश्यो में होगी।

मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लिस्टिंग फरवरी 2025 से पहले होगी और लक्जरी होटल स्पेस में साथी कंपनियों के वैल्यूएशन की उम्मीदों के आधार पर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लिस्टिंग ₹100-125 प्रति शेयर के बीच कहीं होगी। इसके अलावा तापसे ने कहा कि ITC होटल्स का डिमर्जर महत्वपूर्ण शेयरधारक वैल्यू को अनलॉक करेगा और नई बनी कंपनी को लक्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। डिमर्जर के बाद, हम स्टॉक्स और डिमर्जर इकाई (ITC होटल) पर आशावादी बने रहते हैं। इसलिए, विश्लेषक ने निवेशकों को बनाए रखने और शेयरधारक मूल्य के अनलॉक का फायदा लेने की सिफारिश की है।

क्या ITC होटल्स Nifty 50 का हिस्सा बनेगा?

Jio Financial Services की तरह ITC होटल्स Nifty 50 का 51वां स्टॉक और Sensex पर 31वां स्टॉक होगा और इसे इंडेक्स वेटेज कैलकुलेशन में रोज़ाना ध्यान में लिया जाएगा। नुवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ने कहा कि हालांकि यह लाइव ट्रेड नहीं होता है, इसका मार्केट कैप और वैल्यू तब तक स्थिर रहेगा जब तक यह लिस्ट नहीं हो जाता।

ITC होटल्स अक्टूबर 2024 तक 140 से अधिक होटलों और लगभग 13,000 ऑपरेशनल कीज़ के साथ काम कर रहा है। इसका टारगेट 2030 तक अपने पोर्टफोलियो को 200 से अधिक होटलों और 18,000 से अधिक कीज़ तक बढ़ाने का है। इसके पास न्यूनतम कर्ज के साथ अच्छा खासा कैश फ्लो है।

31 दिसंबर को एक नोट में, ब्रोकरेज फर्म SBI सिक्योरिटीज़ ने कहा था कि होटल व्यवसाय के पास भारत के पर्यटन उद्योग में विकास के अवसरों को पकड़ने के लिए लंबा रास्ता है। ब्रोकरेज ने निवेशकों को सलाह दी थी कि वे ITC के होटल व्यवसाय की विकास कहानी में भाग लें और 3 जनवरी 2025 से पहले कम से कम 10 शेयर खरीदें।

SBI सिक्योरिटीज़ ने अनुमान लगाया है कि ITC होटल्स वित्तीय वर्ष 2025 में ₹546 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि डिमर्जर के बाद, ITC के मिड टर्म के लिए प्रािस वैल्यू ₹525 - ₹550 के बीच होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।