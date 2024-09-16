All Time High पर Dixon Tech के शेयर, कंपनी बनाएगी Notebook
16 सितंबर को डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) के शेयर बीएसई पर 6.34% तक उछलकर ₹13,848.10 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह उछाल तब आया जब कंपनी ने शनिवार को घोषणा की कि उसकी सब्सिडियरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने आसुस इंडिया के साथ एक MoU साइन किया है जो नोटबुक बनाने के लिए है।
आसुस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह विश्व की बेहतरीन मदरबोर्ड और उच्च गुणवत्ता वाले पर्सनल कंप्यूटर, मॉनिटर्स, ग्राफिक्स कार्ड्स, सर्वर्स, राउटर्स, स्मार्टफोन्स, ऑप्टिकल स्टोरेज, मल्टीमीडिया उत्पाद, पेरिफेरल्स, वियरेबल्स आदि चीजें बनाती है।
कंपनी ने कहा कि आसुस के साथ सहयोग कर हम उत्साहित है। क्योंकि आसुस जैसी कंपनी उन्नत तकनीक की बदौलत दुनिया भर में एक मजबूत और विश्वसनीय ब्रैंड है। साथ ही कंपनी ने कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरी तरह समर्पित है और इससे कंपनी को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर प्रदर्शन
डिक्सन टेक्नोलॉजीज मोबाइल फोन असेंबलिंग करती है और पिछले कुछ दिनों में कंपनी को कई अहम ऑर्डर मिले हैं। पिछले हफ्ते, कंपनी ने एचपी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी। कंपनी ने हाल में अच्छे रिजल्ट अपडेट किए थे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर प्रदर्शन पिछले 12 महीनों में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर 180% बढ़े हैं और पिछले पांच वर्षों में 2,505% की बढ़ोतरी दर्ज की है।