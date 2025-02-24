Dividend Stocks Today: इन 2 स्टॉक्स में आज बड़ा कॉरपोरेट एक्शन! इतनी होगी कमाई

Dividend Stocks Today: सोमवार को एक बार फिर से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:32 बजे तक बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1% गिरकर कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त तक सेंसेक्स 0.99% या 744.98 अंक गिरकर 74,566.08 अंक पर ट्रेड कर रहा था वहीं निफ्टी 0.99% या 226.70 अंक टूटकर 22,569.20 पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

हालांकि इस गिरावट के बीच आज उन शेयरधारकों को फायदा होगा जिनके पास ASM Technologies Ltd और Prithvi Exchange (India) Ltd के शेयर होंगे। दरअसल आज इन दोनों कंपनियों के स्टॉक Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं।

ASM Technologies Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

सुबह 10:37 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.46% या 5.20 रुपये टूटकर 1140 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ASM Technologies Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में स्टॉक 187 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 112 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2855 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Prithvi Exchange (India) Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.03% या 0.05 रुपये गिरकर 159 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Prithvi Exchange Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 54 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 64 प्रतिशत से अधिक टूटा है। कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 102 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 421 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 506 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।