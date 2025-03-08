Dividend, Bonus, Stock Split Next Week: BEL, HUDCO सहित इन शेयरों में होगा बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST
अगले हफ्ते BEL, SUN TV, HUDCO सहित ऐसी कई कंपनियां है जिनके शेयरों में अगले कारोबारी हफ्ते में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने जार रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
Dividend Bonus Stock Split Next Week: सोमवार 10 मार्च से शुरु हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (10-14 मार्च) में ऐसी कई कंपनियां है जो अलग-अलग कारणों से फोकस में रहेंगी। दरअसल इन कंपनियों के शेयरों में अगले हफ्ते बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने जा रहा है। इनमें Dividend, Stock Split और Bonus Issue जैसे कॉरपोरेट एक्शन शामिल है। चलिए जानते हैं कब और कौन से शेयर में कौन सा कॉरपोरेट एक्शन होने जा रहा है।
Stock Split Next Week
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited का शेयर 11 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Mehai Technology Ltd का शेयर 13 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। हालांकि कंपनी ने 14 मार्च को स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट को तय किया है लेकिन 14 मार्च को होली के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Shalimar Agencies Ltd का शेयर 13 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। हालांकि कंपनी ने 14 मार्च को स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट को तय किया है लेकिन 14 मार्च को होली के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Shangar Decor Ltd का शेयर 13 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। हालांकि कंपनी ने 14 मार्च को स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट को तय किया है लेकिन 14 मार्च को होली के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। कंपनी ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Bonus Issue Next Week
SBC Exports Ltd का शेयर 10 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1:2 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक 2 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।
Dividend Stocks Next Week
Bharat Electronics Limited का शेयर मंगलवार 11 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।
Sun TV Network का शेयर 13 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।
Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO) का शेयर 13 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। हालांकि कंपनी ने 14 मार्च को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय की है लेकिन 14 मार्च को होली के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। कंपनी हर शेयर पर कितने रुपये का डिविडेंड देगी इसका ऐलान कंपनी के बोर्ड मेंबर्स सोमवार 10 मार्च को करेंगे।