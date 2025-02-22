Dividend and Stock Split Next Week: PFC, SBI Cards सहित इन शेयरों में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन! जानिए कितना होगा फायदा?
अगले कारोबारी हफ्ते में कुल 6 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहीं 2 कंपनियों का शेयर में Stock Split होने जा रहा है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
सोमवार 24 फरवरी से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (24-28 फरवरी) में आपके लिए कमाई के कई मौके आने वाले हैं।
Dividend Stocks Next Week
- ASM Technologies Ltd का शेयर 24 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Prithvi Exchange (India) Ltd का शेयर 24 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- SBI Cards and Payment Services Ltd का शेयर 25 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Bhatia Communications & Retail (India) Ltd का शेयर 28 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.01 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Panchsheel Organics Ltd का शेयर 28 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.80 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Power Finance Corporation (PFC) का शेयर 28 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
Stock Split Next Week
- Oasis Securities Ltd. का शेयर 28 फरवरी को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
- RDB Realty and Infrastructure Ltd. का शेयर 28 फरवरी को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।