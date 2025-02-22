Dividend and Stock Split Next Week: PFC, SBI Cards सहित इन शेयरों में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन! जानिए कितना होगा फायदा?

Dividend and Stock Split Next Week: सोमवार 24 फरवरी से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (24-28 फरवरी) में आपके लिए कमाई के कई मौके आने वाले हैं। दरअसल अगले कारोबारी हफ्ते में कुल 6 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहीं 2 कंपनियों का शेयर में Stock Split होने जा रहा है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Dividend Stocks Next Week

ASM Technologies Ltd का शेयर 24 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

Prithvi Exchange (India) Ltd का शेयर 24 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

SBI Cards and Payment Services Ltd का शेयर 25 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd का शेयर 28 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.01 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

Panchsheel Organics Ltd का शेयर 28 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.80 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

Power Finance Corporation (PFC) का शेयर 28 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

Stock Split Next Week