Newsशेयर बाज़ारDividend Stock Today: हर शेयर पर 25 रुपये का मोटा डिविडेंड! आज है RECORD DATE - आपके पास है ये शेयर?

Dividend Stock Today: हर शेयर पर 25 रुपये का मोटा डिविडेंड! आज है RECORD DATE - आपके पास है ये शेयर?

आज इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 10:47 IST

Dividend Stock Today: शेयर बाजार में सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज एक ऐसा शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है जो निवेशकों को हर शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देगा। 

आज इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ADC India Communications Ltd.

ADC India Share Price

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 7.54% या 107.20 रुपये गिरकर 1313.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 

शेयर ने 8 जुलाई 2024 को अपना 52 Week High 2,309.70 रुपये को टच किया था। स्टॉक ने अपना 52 Week Low 3 मार्च 2025 को 901.25 रुपये का बनाया था।

ADC India Dividend

कंपनी ने 250% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देगी। 

ADC India Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड और 25 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2022 में भी 4 रुपये का डिविडेंड और 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था।

ADC India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 40 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 325 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1020 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

ADC India के बारे में 

एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड टेलीकॉम और आईटी नेटवर्किंग प्रोडक्ट का निर्माण और व्यापार करता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
