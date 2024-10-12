scorecardresearch
Ex-Dividend Date: TCS, NRB Bearing समेत कई कंपनियों ने खोला खजाना, निवेशकों के लिए बंपर डिविडेंड का एलान

शेयर मार्केट के निवेशक इस आने वाले हफ्ते में Tata Consultancy Services ltd., NRB Bearing ltd, Anand Rathi Wealth Ltd. और Madhuveer Com 18 Network जैसी कंपनियों पर करीबी नज़र रखेंगे। क्योंकि ये कंपनियां निवेशकों की जेब भरने जा रही हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 12, 2024 10:53 IST
Dividend, Bonus
Dividend, Bonus

शेयर मार्केट के निवेशक इस आने वाले हफ्ते  में Tata Consultancy Services ltd., NRB Bearing ltd, Anand Rathi Wealth Ltd. और Madhuveer Com 18 Network जैसी कंपनियों पर करीबी नज़र रखेंगे। क्योंकि ये कंपनियां निवेशकों की जेब भरने जा रही हैं। इन कंपनियों के स्टॉक अगले पांच दिनों में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स के लिए रिकॉर्ड डेट भी होगी, यानि वो तारीख जो डिविडेंड भुगतान के लिए योग्य शेयरधारकों को तय करने के लिए उपयोग की जाएगी। साथ ही स्टॉक स्प्लिट से लेकर एकीकरण (amalgamation) से जुड़ी खबरें हैं।

Ex-Dividend डेट क्या होती है?
एक्स डिविडेंड डेट वह डेट है जिसके बाद शेयर खरीदने पर निवेशकों को डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। ये रिकॉर्ड डेट से पहले आती है। यानी इस दिन शेयर बिना डिविडेंड लाभ के कारोबार करना शुरू करते हैं। आमतौर पर निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से एक या दो दिन पहले शेयर खरीदना होता है। तभी उसका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन योग्य शेयरधारकों की लिस्ट में आता है।

बुधवार, 16 अक्टूबर 2024 को एक्स-डिविडेंड कारोबार वाले स्टॉक:
NRB Bearing ltd: कंपनी ने ₹2.50 के अंतरिम डिवडेंड का एलान किया

Anand Rathi Wealth Ltd: कंपनी ने ₹7.0  के अंतरिम डिवडेंड का एलान किया

शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024 को एक्स-डिविडेंड कारोबार वाले स्टॉक:
Tata Consultancy Services: कंपनी ने ₹10  के अंतरिम डिवडेंड का एलान किया

अगले हफ्ते स्टॉक स्प्लिट करने वाले स्टॉक

Abans Enterprises Ltd का स्टॉक स्पिल्ट होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपए होगी।  1:5 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। जो 15 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।

Credent Global Finance Ltd का स्टॉक स्पिल्ट होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपए होगी।  1:5 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। जो 15 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।

Pondy Oxides & Chemicals Ltd. का स्टॉक स्पिल्ट होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपए होगी।  1:2 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 2 स्टॉक मिलेंगे। जो 16 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।
 

Harshil Agrotech Ltd के भी स्टॉक स्पिल्ट होंगे। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपए होगी। 1:10 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 10 स्टॉक मिलेंगे। जो 17 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।

Humming Bird Education Ltd के स्टॉक स्पिल्ट होंगे। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपए होगी। 1:10 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 10 स्टॉक मिलेंगे। जो 18 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।
    
Heg ltd. के स्टॉक स्पिल्ट होंगे। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपए होगी। 1:5 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। जो 18 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।

Sacheta Metals ltd.  के स्टॉक स्पिल्ट होंगे। 10 रुपए की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपए होगी। 1:5 स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी है यानि एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। जो 18 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुआ।

वहीं दूसरी ओर Padam Cotton Yarns ltd. की बात की जाए। कंपनी की 16 अक्टूबर को Extraordinary General Meeting होने जा रही है। इसके साथ ही Edvenswa Enterprises Ltd की राइट इश्यू की तारीख 14 अक्तूबर को है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
