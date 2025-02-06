Dividend Stock: डिविडेंड की लिस्ट में शामिल हुआ ये PSU Share, 500 रुपये से कम शेयर प्राइस

PSU Stock: शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए डिविडेंड काफी अच्छा तरीका है। बाजार में कई कंपनियों ने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का एलान किया है। अब इस लिस्ट में सरकारी कंपनी REC Limited भी शामिल हो गई है। REC Limited ने आज चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इसी के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया। आज कंपनी के शेयर 3.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 425.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (REC Limited Q3 Result)

REC Limited ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4076 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3308 करोड़ रुपये रहा। इसका मतलब है कि सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 23.2 फीसदी बढ़ा है।

दिसंबर तिमाही में कंपनी की इनकम भी 14,272 करोड़ रुपये हो गई है। यह एक साल पहले कि तिमाही में 12,052 करोड़ रुपये थी। वहीं, कंपनी का नेट इन्टरेस्ट इनकम बढ़कर 4,855 करोड़ रुपये हो गया है।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (REC Limited Dividend 2025)

तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी हर शेयर पर 4.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी 2025 तय की है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (REC Limited Share Performance)

पिछले एक साल से REC Limited के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक ने 15.48 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 265.55 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई 654.00 रुपये और 52 वीक लो 402 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।