Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: सरकारी कंपनी देने वाली है तगड़ा डिविडेंड, 3 साल में 140 फीसदी चढ़ा स्टॉक

Dividend Stock: सरकारी कंपनी देने वाली है तगड़ा डिविडेंड, 3 साल में 140 फीसदी चढ़ा स्टॉक

Dividend Stock: सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL)ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कमाई, मुनाफे और अन्य वित्तीय आंकड़ों की जानकारी साझा की है। इस तिमाही के शानदार प्रदर्शन के बाद, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 10, 2025 15:22 IST
PSU Share: सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL)ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कमाई, मुनाफे और अन्य वित्तीय आंकड़ों की जानकारी साझा की है। इस तिमाही के शानदार प्रदर्शन के बाद, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है।  

निवेशकों को मिलेगा 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड

कंपनी ने प्रति शेयर 2 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। यह डिविडेंड 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर दिया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी 2025 तय की गई है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे इस लाभ का फायदा उठा सकेंगे।  

डिविडेंड का भुगतान 3 मार्च 2025, सोमवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि EIL अब तक 37 बार अपने निवेशकों को डिविडेंड देने की घोषणा कर चुकी है।  

पिछले वर्षों में दिया गया डिविडेंड

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड समय-समय पर अपने निवेशकों को डिविडेंड देती आई है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने कई बार डिविडेंड का ऐलान किया, जिनमें प्रमुख हैं:  

  • 21 अगस्त 2024 को 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था।   
  • 12 फरवरी 2024 को 2 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था।   
  • 25 अगस्त 2023 को 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। 

इतना ही नहीं, कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड 100 रुपये प्रति शेयर के रूप में 26 मार्च 2010 को दिया था। यह कंपनी के निवेशकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिटर्न था।  

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन  

सोमवार को दोपहर लगभग 1:45 बजे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। शेयर 0.45 अंकों की गिरावट के साथ 164 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, कंपनी के डिविडेंड घोषणा के बाद निवेशकों में सकारात्मकता बनी हुई है।  

निवेशकों के लिए क्या है खास?

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक मजबूत सरकारी कंपनी है, जो अपने निवेशकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती आई है। लगातार डिविडेंड देने का रिकॉर्ड और वित्तीय स्थिरता इसे डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्टॉक बनाता है। यदि आप लंबी अवधि के लिए मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, तो EIL एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
