Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: कमाई का शानदार मौका! PSU कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान - नोट करें RECORD DATE

शेयर बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट आया है। सरकारी कंपनी NMDC ने अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। आर्टिकल में डिविडेंड से जुड़ी सभी बातें जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 17:55 IST
Dividend Stocks Today
NMDC Dividend Stocks

शेयर बाजार के दोनों स्टॉक आज हरे निशान पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद सरकारी कंपनी NMDC ने बड़ा एलान किया है। कंपनी ने बताया कि 17 मार्च 2025 (सोमवार) को हुई बोर्ड मीटिंग में अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर 1.77 फीसदी की बढ़त के साथ 64.96 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है। 

कितना दे रही डिविडेंड  (NMDC Dividend)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली बार अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक पर ₹2.30 का लाभांश दे रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹2.30 का लाभांश मिलेगा। 

क्या है रिकॉर्ड डेट? (NMDC Dividend Record Date)

कंपनी ने 21 मार्च 2025 रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। जिन शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ चाहिए उनके डीमैट अकाउंट में 21 मार्च तक एनएमडीसी के शेयर होने चाहिए।  

कब तक अकाउंट में आएगा डिविडेंड 

कंपनी ने बताया कि वह कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समयसीमा के भीतर डिविडेंड का एलान करेगी। 

कब-कब दिया डिविडेंड (NMDC Dividend History)

कंपनी ने इससे पहले भी कई बार डिविडेंड दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार 17 सितंबर 2024 को कंपनी ने 1.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। वहीं, 29 फरवरी 2024 को कंपनी ने 5.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इसी तरह अगस्त 2023 में 2.85 रुपये और फरवरी 2023 में 3.75 रुपये का लाभांश दिया। वहीं, दिसंबर 2024 में कंपनी ने 2:1 रेश्यो के हिसाब से बोनस शेयर दिया था। 

शेयर का प्रदर्शन (NMDC Share Performance)

NMDC के शेयर में सालभर से उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। BSE Analytics के अनुसार एक साल में स्टॉक ने 1.68 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, बीते छह महीने में शेयर 9 फीसदी गिर गए हैं। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 1.53 फीसदी टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 17, 2025