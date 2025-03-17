शेयर बाजार के दोनों स्टॉक आज हरे निशान पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद सरकारी कंपनी NMDC ने बड़ा एलान किया है। कंपनी ने बताया कि 17 मार्च 2025 (सोमवार) को हुई बोर्ड मीटिंग में अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर 1.77 फीसदी की बढ़त के साथ 64.96 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

advertisement

कितना दे रही डिविडेंड (NMDC Dividend)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली बार अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक पर ₹2.30 का लाभांश दे रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹2.30 का लाभांश मिलेगा।

क्या है रिकॉर्ड डेट? (NMDC Dividend Record Date)

कंपनी ने 21 मार्च 2025 रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। जिन शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ चाहिए उनके डीमैट अकाउंट में 21 मार्च तक एनएमडीसी के शेयर होने चाहिए।

कब तक अकाउंट में आएगा डिविडेंड

कंपनी ने बताया कि वह कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समयसीमा के भीतर डिविडेंड का एलान करेगी।

कब-कब दिया डिविडेंड (NMDC Dividend History)

कंपनी ने इससे पहले भी कई बार डिविडेंड दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार 17 सितंबर 2024 को कंपनी ने 1.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। वहीं, 29 फरवरी 2024 को कंपनी ने 5.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इसी तरह अगस्त 2023 में 2.85 रुपये और फरवरी 2023 में 3.75 रुपये का लाभांश दिया। वहीं, दिसंबर 2024 में कंपनी ने 2:1 रेश्यो के हिसाब से बोनस शेयर दिया था।

शेयर का प्रदर्शन (NMDC Share Performance)

NMDC के शेयर में सालभर से उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। BSE Analytics के अनुसार एक साल में स्टॉक ने 1.68 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, बीते छह महीने में शेयर 9 फीसदी गिर गए हैं। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 1.53 फीसदी टूटा है।