Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: हर शेयर पर 11 रुपये का मिलेगा तगड़ा डिविडेंड, आज है बड़ी डेट - आपके पास ये शेयर है?

Dividend Stock: हर शेयर पर 11 रुपये का मिलेगा तगड़ा डिविडेंड, आज है बड़ी डेट - आपके पास ये शेयर है?

Angel One का शेयर T+0 सेटलमेंट की लिस्ट में है इसका मतलब शेयर आपके डीमैट खाते में आज ही आ जाएगा। और अगर आज के दिन तक शेयर आपके पास है तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 10:30 IST

Dividend Stock Today: स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी Angel One Limited का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। अगर आपको भी डिविडेंड चाहिए तो आपके पास आज आखिरी मौका है। Angel One का शेयर T+0 सेटलमेंट की लिस्ट में है इसका मतलब शेयर आपके डीमैट खाते में आज ही आ जाएगा। और अगर आज के दिन तक शेयर आपके पास है तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

Angel One Dividend

कंपनी ने प्रति शेयर पर 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 25 के लिए कंपनी का यह दूसरा अंतरिम डिविडेंड है। इससे पहले कंपनी ने जनवरी में डिविडेंड दिया था। 

Angel One Dividend Record Date

कंपनी के फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए आज यानी 20 मार्च का दिन तय किया है। 

Angel One Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में भी 11 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा कंपनी ने जनवरी 2024 में 12.70 रुपये का डिविडेंड, अक्टूबर 2023 में भी 12.70 रुपये का डिविडेंड, और जुलाई 2023 में 9.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Angel One Share Price

कंपनी का  शेयर आज सुबह 10:20 बजे तक 0.56% या 12.30 रुपये टूटकर 2200 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.20% या 4.35 रुपये गिरकर 2,200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Angel One Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 7 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 103 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 35 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 20, 2025