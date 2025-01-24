Dividend Share: इधर हुआ डिविडेंड का एलान- उधर भाग पड़ा शेयर, यहां जानें कब और कितना मिलेगा लाभांश

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Share: इधर हुआ डिविडेंड का एलान- उधर भाग पड़ा शेयर, यहां जानें कब और कितना मिलेगा लाभांश

Dividend Share: गुरुवार को MPS ने लाभांश की घोषणा की थी। डिविडेंड की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज भी स्टॉक 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। इस आर्टिकल में जानते हैं कि डिविडें का रिकॉर्ड डेट क्या है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 24, 2025 13:36 IST
Shares of Digital Fibre Instructions Trust (Digifibre) and Vedanta will trade ex-dividend later today.

Dividend Stock: एमपीएस लिमिटेड (MPS Share) ने गुरुवार को डिविडेंड का एलान किया। इस एलान के बाद कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 2169 रुपये प्रति शेयर के करीब बंद हुए थे। आज भी कंपनी के शेयर में शानदार तेजी दखने को मिली है। स्टॉक सुबह 13 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। 

12.30 बजे करीब कंपनी के शेयर12.45 फीसदी की तेजी के साथ 2,458.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

कितने का मिल रहा डिविडेंड 

एमपीएस लिमिटेड ने स्टॉक फाइलिंग में बताया कि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 33 रुपये का अंतरिम लाभांश दे रही है। अंतरिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2025 तय की गई है। हालांकि, डिविडेंड का लाभ केवल उन सदस्यों को ही मिलेगा जिनके पास 24 जनवरी तक कंपनी के शेयर रहेंगे। इसके अलावा कंपनी ने बता दिया है कि वह 21 फरवरी 2025 से पहले डिविडेंड का भुगतान कर देगी। कंपनी ने पिछले साल अगस्त 2024 में 45 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी ने हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किये। कंपनी ने बताया कि एक साल में कंपनी का मुनापा 37 फीसदी बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 40.71 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 29.73 करोड़ रुपये है।

शेयर का परफॉर्मेंस 

एमपीएस शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 7 फीसदी तक चढ़ गए हैं। वहीं, साल भर में स्टॉक ने 45 फीसदी का रिटर्न दिया है। अगर पांच साल के पीरियड की बात करें तो इसमें स्टॉक 351 फीसदी तक चढ़ गए थे। 

वर्तमान में शेयर का 52-वीक हाई 2,469.95 रुपये और 52-वीक लो 1,315.20 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 3,711 करोड़ रुपये से अधिक है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jan 24, 2025