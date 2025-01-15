Dividend पाने के लिए आज खरीदें ये Power Share, हर शेयर पर मिलेंगे इतने रुपये
Dividend Stock: शेयर बाजार में डिविडेंड भी कमाई का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके जरिये भी कई निवेशक शानदार कमाई करते हैं। पिछले हफ्ते पावर कंपनी CESC ने डिविडेंड का एलान किया था। कंपनी शेयरधारकों को 450 फीसदी का डिविडेंड दे रही है। अगर आप डिविडेंड का लाभ पाना चाहते हैं तो आपके पास आज आखिरी मौका है।
Stock Update: डिविडेंड के जरिये भी कई निवेशक तगड़ी कमाई करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई निवेशक डिविडेंड पर टैक्स का भुगतान करते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अक्सर उन शेयरों पर नजर बनाए रखते हैं जिन्होंने लाभांश की घोषणा की है। पावर सेक्टर की कंपनी CESC Ltd. अपने निवेशकों को लाभांश दे रही है। कंपनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी।
कंपनी दे रही तगड़ा डिविडेंड
कंपनी के शेयर 16 जनवरी को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह निवेशक को 450 फीसदी का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी हर शेयर पर 4.50 रुपये का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 16 जनवरी 2025 तय किया है।
डिविडेंड पाने का आज आखिरी मौका
अगर आप भी CESC के डिविडेंड का लाभ पाना चाहते हैं तो आपके पास शेयर खरीदने का आज आखिरी मौका है। दरअसल, नियमों के अनुसार डिविडेंड केवल उन निवेशकों को मिलेगा जिनके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होंगे। रिकॉर्ड डेट के दिन निवेशकों के अकाउंट में शेयर होना चाहिए।
T+1 नियमों के अनुसार अगर निवेशक आज शेयर खरीदते हैं तो उनके डीमैट अकाउंट में 16 जनवरी 2025 तक शेयर क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे में उन्हें डिविडेंड का लाभ मिल जाएगा।
शेयर की परफॉर्मेंस
14 जनवरी को कंपनी के शेयर 153.75 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। आज भी शेयर में तेजी बरकरार है। 11 बजे CESC Share 1 फीसदी से अधिक चढ़कर 155.55 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। कंपनी के शेयर ने एक साल में केवल 10 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, बीते छह महीने में कंपनी के शेयर 15 फीसदी गिर गए।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।