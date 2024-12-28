Dividend, Bonus, Stock Split की खबरें, KPI Green समेत 10 कंपनियों की अगले हफ्ते Ex Dividend Date

शेयर मार्केट के निवेशक अगले हफ्ते KPI Green Energy, Sharanam Infraproject and Trading, Pro Fin Capital Services, Redtape और सात अन्य कंपनियों पर निगाह रखेंगे। ये कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड होने जा रही हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण कदम जैसे डिविडेंड भुगतान, बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू और स्टॉक स्प्लिट शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ कंपनियां डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि घोषित करेंगी, जो यह तय करेगी कि कौन से शेयरधारक इसका फायदा उठा पाएंगे।।

अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाले स्टॉक्स:

Redtape

फुटवियर कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 रुपये (100%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। कंपनी ने शुक्रवार यानि 3 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है, जब डिविडेंड के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी। शेयर 3 जनवरी 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड होंगे।

‘बोनस इश्यू’ एलान के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाली कंपनियां:

Banco Products (India)

कंपनी के शेयर सोमवार यानि 30 दिसंबर 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 1:1 बोनस इश्यू (1 बोनस शेयर प्रत्येक मौजूदा शेयर के लिए) घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट 30 दिसंबर 2024 है।

Surya Roshni

कंपनी के शेयर बुधवार यानि 1 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 1:1 बोनस इश्यू (1 नया इक्विटी शेयर प्रत्येक मौजूदा शेयर के लिए) की घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट भी 1 जनवरी 2025 है।

KPI Green Energy

पावर जनरेशन कंपनी ने 1:2 रेश्यो में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की घोषणा की है (2 मौजूदा शेयरों पर 1 बोनस शेयर)। कंपनी के शेयर 3 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड होंगे और रिकॉर्ड डेट भी 3 जनवरी 2025 है।

Ceenik Exports (India)

कंपनी के शेयर शुक्रवार यानि 3 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड होंगे, क्योंकि कंपनी ने 1:5 रेश्यो में बोनस इश्यू (5 मौजूदा शेयरों पर 1 बोनस शेयर) की घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी 2025 है।

Garware Technical Fibres

कंपनी के शेयर शुक्रवार यानि 3 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड होंगे, क्योंकि कंपनी ने 4:1 बोनस इश्यू (1 मौजूदा शेयर पर 4 बोनस शेयर) की घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी 2025 है।

‘स्टॉक-स्प्लिट’ एलान के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाली कंपनियां:

Getalong Enterprise

कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर (10 रुपए फेस वैल्यू) को 10 इक्विटी शेयरों ( 1 रुपए फेस वैल्यू) में विभाजित करने का निर्णय लिया है। शेयर 2 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड होंगे और रिकॉर्ड डेट भी 2 जनवरी 2025 है।

Inertia Steel

कंपनी ने 1,19,78,800 इक्विटी शेयरों (10 रुपए फेस वैल्यू) को 11,97,88,000 इक्विटी शेयरों (1 रुपए फेस वैल्यू) में विभाजित करने का निर्णय लिया है। शेयर 3 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड होंगे और रिकॉर्ड डेट भी 3 जनवरी 2025 है।

राइट्स इश्यू’ एलान के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाली कंपनियां:

Harshil Agrotech

कंपनी के शेयर मंगलवार यानि 31 दिसंबर 2024 को एक्स-राइट्स पर ट्रेड होंगे, क्योंकि कंपनी ने इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू (1 रुपए फेस वैल्यू के शेयर) की घोषणा की है, जो कुल रु 49.5 करोड़ तक होगा। रिकॉर्ड तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

Sharanam Infraproject and Trading

कंपनी के शेयर 31 दिसंबर 2024 को एक्स-राइट्स पर ट्रेड होंगे, क्योंकि कंपनी ने 48 करोड़ इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू (रु 1 फेस वैल्यू के शेयर) के रूप में रु 48 करोड़ तक की घोषणा की है। रिकॉर्ड तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

Pro Fin Capital Services

कंपनी ने 1:2 रेश्यो (2 मौजूदा शेयरों पर 1 नया शेयर) पर राइट्स इश्यू (रु 4.50 प्रति शेयर) की घोषणा की है। शेयर 31 दिसंबर 2024 को एक्स-राइट्स पर ट्रेड होंगे, और रिकॉर्ड डेट भी 31 दिसंबर 2024 है।

इन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों का शेयरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे अगले हफ्ते निवेशकों के लिए ध्यान का केंद्र बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।