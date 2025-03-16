Dividend, Bonus, Stock Split Next Week: IRFC, PFC सहित इन कंपनियों के स्टॉक्स में अगले हफ्ते बड़ा कॉरपोर्ट एक्शन

Dividend, Bonus, Stock Split Next Week: कल से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (17-21 मार्च) में विभिन्न कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे। दरअसल ये शेयर अलग-अलग कॉरपोरेट एक्शन जैसे Dividend, Bonus, Stock Split के कारण फोकस में रहेंगे। विभिन्न कंपनियों में से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Castrol India, IRFC, PFC और Angel One जैसी कंपनियां शामिल हैं।

Bonus Issue Next Week

Padam Cotton Yarns Ltd का शेयर 18 मार्च को Ex-Bonus Share ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2:3 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है।



Greenlam Industries Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Bonus Share ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है।

Stock Split Next Week

Sika Interplant Systems Ltd का शेयर 17 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी।



Blue Pearl Agriventures Ltd का शेयर 20 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी।



Last Mile Enterprises Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी।



Optimus Finance Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी।



Shukra Pharmaceuticals Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी।



Softrak Venture Investment Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी।

Dividend Stocks Next Week