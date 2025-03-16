Dividend, Bonus, Stock Split Next Week: IRFC, PFC सहित इन कंपनियों के स्टॉक्स में अगले हफ्ते बड़ा कॉरपोर्ट एक्शन

scorecardresearch
विभिन्न कंपनियों में से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Castrol India, IRFC, PFC और Angel One जैसी कंपनियां शामिल हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 16, 2025 15:00 IST

Dividend, Bonus, Stock Split Next Week: कल से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (17-21 मार्च) में विभिन्न कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे। दरअसल ये शेयर अलग-अलग कॉरपोरेट एक्शन जैसे Dividend, Bonus, Stock Split के कारण फोकस में रहेंगे। विभिन्न कंपनियों में से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Castrol India, IRFC, PFC और Angel One जैसी कंपनियां शामिल हैं। 

Bonus Issue Next Week

  • Padam Cotton Yarns Ltd का शेयर 18 मार्च को Ex-Bonus Share ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2:3 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। 
     
  • Greenlam Industries Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Bonus Share ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। 

Stock Split Next Week

  • Sika Interplant Systems Ltd का शेयर 17 मार्च को Ex-Stock Split  ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी। 
     
  • Blue Pearl Agriventures Ltd का शेयर 20 मार्च को Ex-Stock Split  ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी। 
     
  • Last Mile Enterprises Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split  ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी। 
     
  • Optimus Finance Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split  ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी। 
     
  • Shukra Pharmaceuticals Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split  ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी। 
     
  • Softrak Venture Investment Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Stock Split  ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ेगी। 

Dividend Stocks Next Week

  • Castrol India Ltd का शेयर 18 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 4.5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर कंपनी 9.5 रुपये का डिविडेंड देगी। 
     
  • DIC India Ltd का शेयर 18 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 4 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
     
  • AGI Infra Ltd का शेयर 19 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
     
  • Power Finance Corporation Ltd (PFC) का शेयर 19 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
     
  • Angel One Ltd का शेयर 20 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
     
  • Acceleratebs India Ltd का शेयर 21 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
     
  • IRFC के बोर्ड मेंबर्स कल यानी सोमवार 17 मार्च को डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। कंपनी ने बताया कि अगर डिविडेंड का ऐलान होता है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट 21 मार्च है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
