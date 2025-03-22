Dividend, Bonus Share Next Week: अगले हफ्ते Mishra Dhatu, REC सहित इन शेयरों में होगा बड़ा कॉरपोरेट एक्शन

Dividend, Bonus Stocks Next Week: सोमवार 24 मार्च से शुरू होने जा रहे नए कारोबारी हफ्ते (24 - 28 मार्च) में ऐसे कई शेयर हैं जो अलग-अलग कॉरपोरेट एक्शन के कारण फोकस में रहेंगे। इन कॉरपोरेट एक्शन में डिविडेंड और बोनस इश्यू शामिल है।

शेयरों की बात करें तो पीएसयू स्टॉक Mishra Dhatu, REC सहित अन्य निजी सेक्टर के शेयरों का नाम शामिल है को अगले कारोबारी हफ्ते फोकस में रहेंगे।

Dividend Stocks Next Week

Ksolves India Ltd का शेयर 25 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 7.50 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर कर देगी। कंपनी ने 19 मार्च को अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी।



Mishra Dhatu Nigam Ltd का शेयर 25 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 0.75 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर कर देगी। कंपनी ने 19 मार्च को अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी।



REC Ltd का शेयर 25 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 3.60 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 16 अप्रैल या उससे पहले-पहले कर देगी।



TVS Motor Company Ltd का शेयर 25 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर कर देगी। कंपनी ने 20 मार्च को अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी।



Kama Holdings Ltd के बोर्ड मेंबर्स सोमवार 24 मार्च को वित्त वर्ष 25 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

Bonus Issue Next Week