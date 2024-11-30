scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend और Bonus धमाका! Wipro, Eraaya Lifespaces, Phoenix Township समेत कई कंपनियों की अगले हफ्ते Ex-Dividend Date

Dividend और Bonus धमाका! Wipro, Eraaya Lifespaces, Phoenix Township समेत कई कंपनियों की अगले हफ्ते Ex-Dividend Date

दलाल स्ट्रीट पर निवेशक Wipro, Can Fin Homes, Phoenix Township Ltd, Eraaya Lifespaces, और Diamond Power Infrastructure जैसी कंपनियों पर करीबी नजर रखेंगे।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 30, 2024 15:05 IST
दलाल स्ट्रीट पर निवेशक Wipro, Can Fin Homes, Phoenix Township Ltd, Eraaya Lifespaces, और Diamond Power Infrastructure जैसी कंपनियों पर करीबी नजर रखेंगे। अगले सप्ताह 10 से अधिक कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होंगे, जिनमें डिविडेंड भुगतान, बोनस, मर्जर और स्टॉक स्प्लिट जैसे चीजें शामिल हैं। इन कंपनियों में से कई डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा करेंगे, जो यह निर्धारित करेंगी कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड प्राप्त करने के पात्र हैं।

अगले हफ्ते के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स:

Indo Us Bio-Tech Ltd
शेयर 03 दिसंबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹0.25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और रिकॉर्ड डेट 03 दिसंबर तय की गई है।

Can Fin Homes
शेयर 04 दिसंबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹6.00 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और रिकॉर्ड डेट 04 दिसंबर तय की गई है।

Phoenix Township Ltd
शेयर 06 दिसंबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹0.10 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और रिकॉर्ड डेट 06 दिसंबर तय की गई है।

इसके अतिरिक्त, Rajoo Engineers, Wipro, और Consecutive Investment & Trading कंपनियों के शेयर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इन्होंने अपने शेयरधारकों के लिए क्रमशः 1:3, 1:1, और 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने की घोषणा की है।  BSE डेटा के मुताबिक Rajoo Engineers 02 दिसंबर, 2024 से एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग शुरू करेगा और उसी तारीख को रिकॉर्ड डेट भी होगी। वहीं, Wipro 03 दिसंबर, 2024 को एक्स-डिविडेंड होगा और रिकॉर्ड डेट उसी दिन निर्धारित की गई है।

स्टॉक स्प्लिट

Diamond Power Infrastructure
कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। शेयरधारक पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 03 दिसंबर, 2024 तय की गई है।

Eraaya Lifespaces
कंपनी की नियामक फाइलिंग के अनुसार  शेयर 10:1 के रेश्यो में स्प्लिट होंगे। इसका मतलब है कि ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को 10 शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 होगी। कंपनी के बोर्ड ने 06 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है, जो यह निर्धारित करेगी कि कौन से शेयरधारक इस कॉर्पोरेट एक्शन में भाग लेने के पात्र हैं।

एक्स-डेट:
एक्स-डेट वह तारीख है तक, जिस दिन तक कंपनी के शेयर खरीदने वाले निवेशक डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यदि आप इस तारीख के बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड या बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। एक्स-डेट कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 30, 2024