Dividend Alert 2025: तगड़ी कमाई का आया मौका, तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने 550% डिविडेंड का किया एलान

PCBL Dividend 2025 Record Date: कार्बन ब्लैक निर्माता पीसीबीएल लिमिटेड (PCBL Ltd.) ने तीसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया। इसके साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा कर दिया। इन एलान के बाद सोमवार को कंपनी के शेयर में तेजी आने की उम्मीद है।

कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस

PCBL Q3 Profit: चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी के प्रॉफिट में 37 फीसदी की गिरकर 93.11 करोड़ रुपये हो गया। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का कुल मुनाफा लगभग 147.98 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी के मुनाफे में 24 फीसदी की गिरावट आई।

PCBL Q3 Revenue: दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 2,010 करोड़ रुपये रहा,जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 1656.76 करोड़ रुपये था। कंपनी के रेवेन्यू में 21.3 फीसदी की सालाना वृद्धि देखने को मिला है।

डिविडेंड का एलान (PCBL Dividend 2025)

PCBL ने अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 550 फीसदी की दर से अंतरिम डिविडेंड देगी। कंपनी शेयरधारकों को हर शेयर पर 5.50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट (PCBL Dividend 2025 Record Date) 16 जनवरी, 2025 निर्धारित किया है।

शेयर का प्रदर्शन (PCBL Share Performance)

कंपनी के शेयर आज 1.57 प्रतिशत गिरकर 391.25 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले एक महीने में कंपनी के स्टॉक में 19.08 प्रतिशत गिरा है। एक साल में कंपनी के शेयर ने 47.42 फीसदी का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

