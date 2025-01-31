PSU Stock: इस Railway Share से होगी छप्परफाड़ कमाई, शेयरधारकों को मिलेगा मोटा डिविडेंड

DIVIDEND STOCK 2025: शेयर बाजार में डिविडेंड का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कई कंपनी अपने शेयरधारकों को तोहफे के रूप में लाभांश दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में रेलवे कंपनी राइट्स (RITES) के शेयर फोकस में बने हुए हैं। दरअसल, कंपनी ने हाल ही में एलान किया था कि वह शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड दे रही है। नीचे जानते हैं कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है।

कितना मिल रहा है डिविडेंड (RITES Dividend 2025)

RITES ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 19 फीसदी का अंतरिम डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब है कि निवेशकों को 1.90 रुपये प्रति शेयर का लाभांश मिलेगा। चालू वित्त वर्ष FY25 में कंपनी का यह तीसरा डिविडेंड है।



कब है रिकॉर्ड डेट (RITES Dividend 2025 Record Date)

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया। कंपनी ने 1 फरवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। कंपनी ने भले ही रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी तय किया है पर स्टॉक आज ही एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।

साल में तीन बार दे चुका डिविडेंड (RITES Dividend History)

RITES ने इस फाइनेंशियल ईयर में तीन बार लाभांश दे दिया है। कंपनी ने इन तारीखों पर डिविडेंड दिया है-

9 फरवरी 2024 को 4.75 रुपये का डिविडेंड दिया है।

8 अगस्त 2024 तो 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है।

20 सितंबर को 5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया है।

14 नवंबर 2024 को 1.75 रुपये का डिविडेंड दिया।

शेयर का हाल (RITES Share Performance)

आज कंपनी के शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। 12.45 बजे कंपनी के शेयर 1.45 फीसदी की तेजी के साथ 262.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 29.50 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पांच साल में शेयर ने 73.53 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।