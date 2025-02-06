HOT STOCK: डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा तो दौड़ पड़ा स्टॉक, 3 रुपये वाले शेयर ने कर दिया हैरान

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारHOT STOCK: डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा तो दौड़ पड़ा स्टॉक, 3 रुपये वाले शेयर ने कर दिया हैरान

HOT STOCK: शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में एक शेयर ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। दरअसल, डायरेक्टर के इस्तीफे के बाद कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी आई। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 6, 2025 14:36 IST

Digispice Technologies Share Price :  स्टॉक मार्केट में सुबह 9.15 बजे तेजी देखने को मिली पर बाद में बाजार गिर गया। इस मिलेजुले कारोबार के बीच एक शेयर ने निवेशकों को हैरान कर दिया। Digispice Technologies के शेयर में 25 फीसदी की तेजी आई। यह तेजी डायरेक्टर के इस्तीफे की खबर के बाद आई। 

Digispice Technologies शेयर (Digispice Technologies Share)

बुधवार को कंपनी के शेयर 26.34 रुपये पर बंद हुए और आज 29.69 रुपये पर खुला।  बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद शेयर 24.7 फीसदी की बढ़त के साथ 31.60 रुपये इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। शेयर का इंट्रा-डे लो 29.18 रुपये रहा। 

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

Digispice Technologies की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रश्मि अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। इस खबर के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रश्मि अग्रवाल ने 3 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को मंजूर कर दिया गया। 

रश्मि अग्रवाल ने कंपनी को बताया कि वह व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रही है। वह अपनी जिम्मेदारी के समर्थन और सहयोग के लिए बोर्ड मेंबर और मैनेजमेंट टीम को धन्यावाद देना चाहती हैं। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Digispice Technologies Share Price History)

Digispice Technologies के शेयर एक हफ्ते में 22 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले छह महीने में शेयर 19 फीसदी टूटा है। सालभर में शेयर ने 14 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले पांच साल में शेयर ने 99 फीसदी का रिटर्न दिया है। 27 मार्च 2020 को शेयर प्राइस 2.95 रुपये था जो अब 30 रुपये पहुंच गया है। स्टॉक का 52 वीक हाई 52.76 रुपये और 52 वीक लो 23.18 रुपये है। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप 678.91 करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

