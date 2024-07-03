Dientsen Tech ने बाजार में शानदार शुरुआत की, शेयरों में 140% की उछाल

IT service sector में उभरती हुई भागीदार कंपनी Dientsen Tech ने 3 जुलाई को NSE SME प्लेटफॉर्म पर शानदार शुरुआत की, जिसमें प्रति शेयर 240 रुपये पर कारोबार हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस 100 रुपये से लगभग 140% अधिक था। आईपीओ ने ग्रे मार्केट में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां शेयरों के 70% प्रीमियम पर बिकने की उम्मीद थी।

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग

कंपनी के पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ने निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी जगाई, 22.08 करोड़ रुपये की पेशकश 54 गुना अधिक सब्सक्राइब हुई। उल्लेखनीय रूप से, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNI) ने सब्सक्रिप्शन पर अपना दबदबा बनाया, जिन्होंने 155 गुना अधिक सब्सक्राइब किया, जबकि खुदरा निवेशकों और योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने क्रमशः 35.87 और लगभग 10 गुना अधिक सब्सक्राइब किया।

शेयरधारकों को मूल्य प्रदान

सफल पेशकश ने न केवल डिएनस्टेन टेक को शेयर बाजार में अनुकूल स्थिति में ला खड़ा किया है, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते IT sector में संभावनाओं का लाभ उठाते हुए शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करने की इसकी क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। एक ठोस आधार और महत्वाकांक्षी विस्तार लक्ष्यों के साथ, डिएनस्टेन टेक नए रुझानों का लाभ उठाने और आईटी सेवा उद्योग में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है।