₹74 से सीधा ₹1600, पावर स्टॉक की Power ने हिला दिया!

कुछ स्टॉक होते तो छोटे हैं लेकिन देखते ही देखते ही निवेशकों को कब मालामाल बना देते हैं पता ही नहीं चलता। एक ऐसे ही पावर शेयर के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसने निवेशकों को एक साल में मालामाल कर दिया है। इस छोटे से शेयर ने महज पिछली दिवाली से इस दिवाली तक छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पिछले साल जब दिवाली थी उस समय इस स्टॉक की कीमत सिर्फ 74 रुपये थी और ये आज 1647 रुपये पर पहुंच गई है।

इस स्टॉक का नाम Diamond Power Infrastructure Limited है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 2,104% का रिटर्न दिया है। स्टॉक सीधा ₹74 से ₹1600 पर आ गया। निवेशक एक छोटा सा अमाउंट लगाकर करोड़पति बन गए। इस पर यकीन करना मुश्किल है लेकिन एक शेयर ने सचमुच ऐसा कर दिखाया है। BSE के डेटा के मुताबिक, शेयर ने साल 2024 में अब तक 879.49 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। 6 महीने के अंदर शेयर 98.47 प्रतिशत चढ़ा है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 5,847.96% का रिटर्न दिया है।

1 लाख को बना दिया 22 लाख

एक साल पहले यानि नवंबर 2023 में ये शेयर सिर्फ 73 रुपये के आस-पास था। अगर उस समय किसी निवेशक ने इसमें एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब 22 लाख रुपये होती।

1970 में एक छोटे ACSR कंडक्टर निर्माण संयंत्र के रूप में शुरू होकर, डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र एकीकृत पावर ट्रांसमिशन उपकरण निर्माता और टर्नकी सर्विस प्रोवाइडर (EPC) बन गया है। इसके पास केबल, कंडक्टर और ट्रांसमिशन टॉवर के लिए इन-हाउस निर्माण सुविधाएं हैं।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 90.59 प्रतिशत है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग 9.39 प्रतिशत के आसपास है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

