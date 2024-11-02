scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹74 से सीधा ₹1600, पावर स्टॉक की Power ने हिला दिया!

₹74 से सीधा ₹1600, पावर स्टॉक की Power ने हिला दिया!

कुछ स्टॉक होते तो छोटे हैं लेकिन देखते ही देखते ही निवेशकों को कब मालामाल बना देते हैं पता ही नहीं चलता। एक ऐसे ही पावर शेयर के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसने निवेशकों को एक साल में मालामाल कर दिया है। इस छोटे से शेयर ने महज पिछली दिवाली से इस दिवाली तक छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पिछले साल जब दिवाली थी उस समय इस स्टॉक की कीमत सिर्फ 74 रुपये थी और ये आज 1647 रुपये पर पहुंच गई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 2, 2024 10:48 IST

कुछ स्टॉक होते तो छोटे हैं लेकिन देखते ही देखते ही निवेशकों को कब मालामाल बना देते हैं पता ही नहीं चलता। एक ऐसे ही पावर शेयर के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसने निवेशकों को एक साल में मालामाल कर दिया है। इस छोटे से शेयर ने महज पिछली दिवाली से इस दिवाली तक छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पिछले साल जब दिवाली थी उस समय इस स्टॉक की कीमत सिर्फ 74 रुपये थी और ये आज 1647 रुपये पर पहुंच गई है।

advertisement

इस स्टॉक का नाम Diamond Power Infrastructure Limited है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 2,104% का रिटर्न दिया है। स्टॉक सीधा ₹74 से ₹1600 पर आ गया। निवेशक एक छोटा सा अमाउंट लगाकर करोड़पति बन गए। इस पर यकीन करना मुश्किल है लेकिन एक शेयर ने सचमुच ऐसा कर दिखाया है। BSE के डेटा के मुताबिक, शेयर ने साल 2024 में अब तक 879.49 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। 6 महीने के अंदर शेयर 98.47 प्रतिशत चढ़ा है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 5,847.96% का रिटर्न दिया है।

1 लाख को बना दिया 22 लाख

एक साल पहले यानि नवंबर 2023 में ये शेयर सिर्फ 73 रुपये के आस-पास था। अगर उस समय किसी निवेशक ने इसमें एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब 22 लाख रुपये होती।

1970 में एक छोटे ACSR कंडक्टर निर्माण संयंत्र के रूप में शुरू होकर, डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र एकीकृत पावर ट्रांसमिशन उपकरण निर्माता और टर्नकी सर्विस प्रोवाइडर (EPC) बन गया है। इसके पास केबल, कंडक्टर और ट्रांसमिशन टॉवर के लिए इन-हाउस निर्माण सुविधाएं हैं।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 90.59 प्रतिशत है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग 9.39 प्रतिशत के आसपास है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 2, 2024