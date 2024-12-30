Dhirubhai Ambani International School (DAIS) Fee Structure:

बई का प्रतिष्ठित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और उत्कृष्ट शैक्षिक अवसरों के लिए जाना जाता है। इसे 2003 में रिलायंस समूह की नीता मुकेश अंबानी ने स्थापित किया था, और तब से यह स्कूल भारत के सबसे प्रसिद्ध और महंगे स्कूलों में से एक बन चुका है। DAIS, जिनके छात्र देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं, अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान बन चुका है।

Dhirubhai Ambani International School Fees:

इस स्कूल की फीस संरचना हर वर्ष अपडेट होती है, और 2023-2024 के लिए यह बहुत ही उच्च है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस शैक्षिक वर्ष में किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक की फीस कुछ इस प्रकार है:

किंडरगार्टन (KG): लगभग ₹1,400,000 प्रति वर्ष

कक्षा 1 से कक्षा 12 तक: ₹1,800,000 से ₹2,000,000 तक प्रति वर्ष

इस फीस में ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, परिवहन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

Features:

DAIS में शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वस्तरीय शिक्षा पद्धतियों का पालन किया जाता है। स्कूल CISCE (काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन) और CAIE (कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन) से संबद्ध है और छात्रों को ICSE (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) और IGCSE (इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) के लिए तैयार करता है। इसके अलावा, कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए IB डिप्लोमा प्रोग्राम भी प्रदान किया जाता है।

World-famous students:

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अक्सर बॉलीवुड और बिजनेस जगत से जुड़ी नामी हस्तियों के बच्चे होते हैं। कुछ प्रमुख नामों में शामिल हैं:

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन

शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे अबराम खान

सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान और जेह अली खान

जाह्नवी कपूर, सुहाना खान, खुशी कपूर, इब्राहीम अली खान, आर्यन खान, सारा तेंदुलकर, न्यासा देवगन, अनन्या पांडे

ये स्टार किड्स DAIS में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और स्कूल की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं।

Dhirubhai Ambani International School Annual Day Celebration:

इस स्कूल का Annual Day Celebration हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है, खासकर जब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियाँ इसमें शामिल होती हैं। हाल ही में आयोजित DAIS के वार्षिक दिवस समारोह में सितारों से सजी भीड़ देखी गई।

शाहरुख खान, गौरी खान और उनकी बेटी सुहाना खान इस अवसर पर उपस्थित थे।

करीना कपूर, सैफ अली खान, और उनके बच्चे तैमूर और जेह भी समारोह में शामिल हुए।

ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, और उनके परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, कार्यक्रम में दिखे।

इनके अलावा, शाहिद कपूर और मीरा कपूर, रितेश देशमुख और जेनेलिया जैसे अन्य बॉलीवुड जोड़े भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। यह कार्यक्रम हर साल स्कूल के छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी घटना बन जाती है।

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) अपनी उत्कृष्ट शिक्षा, वैश्विक स्तर के शैक्षिक प्रोग्राम और स्टार किड्स के प्रवेश के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। हालांकि इसकी फीस बहुत अधिक है, लेकिन यह स्कूल उन परिवारों के लिए एक प्रमुख विकल्प है, जो अपने बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा और विकास के अवसर देना चाहते हैं।