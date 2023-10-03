Delta Corp Share Price Today: जीएसटी लागू होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट

1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू होने के बाद डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयर आज 4% गिरकर बंद हुए। इक्विटी मार्केट 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को बंद थे। डेल्टा कॉर्प का स्टॉक पिछले बंद के मुकाबले 4% गिरकर 136.90 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई पर डेल्टा कॉर्प का मार्केट कैप गिरकर 3665.79 करोड़ रुपये हो गया। बीएसई पर शेयर इंट्राडे में 4.27% गिरकर 136.60 रुपये पर आ गया। पिछले सत्र में कंपनी के कुल 11.39 लाख शेयरों में 16.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इस स्टॉक में एक साल में 32 फीसदी की गिरावट आई है और इस साल की शुरुआत से 36.43 फीसदी की गिरावट आई है।

advertisement

इससे पहले, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते थे। लेकिन 12 जुलाई को जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के बाद स्टॉक 28% गिर गया। बाद में, जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा के बाद डेल्टा कॉर्प का स्टॉक 23% गिरकर 189.35 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते थे।

कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय से कुल 16,822 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिलने के बाद पिछले सप्ताह स्टॉक में 19% की गिरावट आई। यह मांग जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए थी।

डेल्टा कॉर्प कैसीनो के संचालन में लगी हुई है। इसके अलावा ये कंपनी रियल एस्टेट, गेमिंग, आतिथ्य और अन्य शामिल हैं। कंपनी अपने गेमिंग और आतिथ्य व्यवसाय को DELTIN ब्रांड के तहत संचालित करती है। कंपनी के पास गोवा में तीन कैसीनो हैं, जिनमें डेल्टिन रोयाल, डेल्टिन जेएक्यूके और डेल्टिन कैरावेला शामिल हैं।