Defence Shares: सरकार के साथ साइन किया एग्रीमेंट, खबर आते ही रॉकेट बना डिफेंस शेयर
Paras Defence Shares: आज के ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस स्टॉक फोकस में बने हुए। कंपनी का सरकार के साथ हुए पार्टनरशिप के बाद शेयरों में रफ्तार आई। रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।
Paras Defence Shares: यूनियन बजट (Union Budget 2025) से पहले शेयर बाजार में हो रही बिकवाली के बीच डिफेंस शेयर (Defence Share) फोकस में बने हुए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक शेयरों (Paras Defence Share) पर शानदार तेजी देखने को मिली। सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 9 फीसदी तक चढ़ गए थे।
इंट्रा-डे में कंपनी के शेयर 9.85 फीसदी चढ़कर 1130.00 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि, बाद में शेयर ने गोता लगाना शुरू किया। अंत में शेयर 4.60 फीसदी चढ़कर 1,080.00 रुपये पर बंद हुए। अब सवाल आता है कि आज पारस डिफेंस शेयरों में तेजी क्यों थी।
शेयरों में क्यों आई तेजी?
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक ने शेयर बाजार को बताया कि उसने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MoU (मेमोरंडम ऑफ अंडरटेकिंग) पर साइन किया है। यह एग्रीमेंट नवी मुंबई में एक ऑप्टिक्स पार्क प्रोजेक्ट से संबंधित है। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट साल 2028 में शुरू होगा।
कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार को 10 वर्षों में ऑप्टिक्स पार्क में करीब 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रपोजल दिया है। एग्रीमेंट में साइन करने के बाद भी कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से क्लियरेंस चाहिए। पिछले साल नवंबर 2024 को पारस डिफेंस कंपनी को देहरादून में स्थित मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (IRDE) से 61.43 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर इंडियन नेवी के सबमरीन एप्लीकेशन के लिए ईएसएम वार्नर समेत ऑप्ट्रॉनिक पेरिस्कोप साइट के अपग्रेड का था।
शेयर का प्रदर्शन
एक साल में कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। साल भर में शेयर 47.54 फीसदी चढ़ा है। वहीं,बीते छह महीने में स्टॉक 19 फीसदी से अधिक गिर गया है। शेयर का 52 वीक लो 610 रुपये था, जबकि, 52-वीक हाई 1592,70 रुपये है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।