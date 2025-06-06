scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDefence Stock: तीन दिन में 32% चढ़ा डिफेंस स्टॉक, क्या शेयर खरीदने का ये सही टाइम?

Defence Stock: तीन दिन में 32% चढ़ा डिफेंस स्टॉक, क्या शेयर खरीदने का ये सही टाइम?

Cochin Shipyard Ltd Share: सरकारी डिफेंस कंपनी के शेयर मेंं तेजी जारी है। पिछले तीन दिन में स्टॉक 32 फीसदी चढ़ गया है। ऐसे में इस शेयर को खरीदना सही रहेगा? आर्टिकल में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2025 11:31 IST
Cochin Shipyard: The stock jumped 8.38 per cent to hit a day high of Rs 2,547.25.
Cochin Shipyard: The stock jumped 8.38 per cent to hit a day high of Rs 2,547.25.

सरकारी डिफेंस कंपनी Cochin Shipyard Ltd के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन स्टॉक में शानदार तेजी है। आज सुबह कंपनी के शेयर 8.38% की छलांग लगाकर ₹2,547.25 का हाई-लेवल टच कर लिया। बीते तीन ट्रेडिंग सेशन में यह शेयर करीब 32.48% चढ़ चुका है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इतना ही नहीं पिछले एक महीने में इसने 65% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। शेयर में जारी तेजी के बाद यह डिफेंस सेक्टर के सबसे हॉट स्टॉक्स में शामिल हो गया है। शेयर में तेजी के बीच निवेशकों का सवाल है कि क्या अब Cochin Shipyard में निवेश करना चाहिए या मुनाफा वसूली करनी चाहिए? 

इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी सतर्क नजर आ रही है। WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बथिनी का कहना है कि Cochin Shipyard जैसे डिफेंस स्टॉक्स में हाल के दिनों में अच्छी तेजी आई है। फिलहाल यह शेयर शॉर्ट और मिड टर्म के लिए पूरी तरह वैल्यू हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल मजबूत हैं। ऐसे में इसमें नई खरीदारी केवल गिरावट पर ही करनी चाहिए।

वहीं, Angel One के टेक्निकल एनालिस्ट ओशो कृषण के मुताबिक एक महीने में 65% की तेजी के बाद यह जरूरी हो जाता है कि निवेशक थोड़ा सतर्क रहें। इस स्तर पर शॉर्ट टर्म में करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है।

Cochin Shipyard ने हाल ही में Drydocks World के साथ एक अहम एग्रीमेंट किया है। इस डील का मकसद शिप रिपेयर और ऑफशोर फेब्रिकेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है। इस साझेदारी से कंपनी न केवल डोमेस्टिक बल्कि अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए भी वर्ल्ड क्लास शिप रिपेयर इकोसिस्टम तैयार करेगी। इस डील को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।

मार्च 2025 तक भारत सरकार के पास Cochin Shipyard में 67.91% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी निवेशकों को भरोसा देती है कि कंपनी सरकार के साथ जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी रहेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 6, 2025