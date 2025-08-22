scorecardresearch
DRDO से मिला बड़ा ऑर्डर तो दौड़ पड़ा डिफेंस स्टॉक, बाजार खुलते ही आई 15% की तेजी

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में Apollo Microsystem के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार की वजह कंपनी को मिला नया ऑर्डर है। हाल ही में कंपनी को DRDO से बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयर ने रफ्तार पकड़ ली है।

Aug 22, 2025
शेयर बाजार में शुक्रवार 22 अगस्त को Apollo Micro Systems का शेयर अचानक चर्चा में आ गया। NSE पर इस डिफेंस कंपनी के शेयर ने 15% तक की जोरदार छलांग लगाई और अपने 52-सप्ताह के नए हाई ₹236.40 तक पहुंच गया।

शुक्रवार को शेयर ने ₹206 पर ओपनिंग की, जबकि पिछले दिन यह ₹205.23 पर बंद हुआ था। इसके बाद तेजी पकड़ते हुए स्टॉक 15% उछलकर ₹236.40 तक चला गया। सुबह करीब 10:30 बजे तक यह शेयर 13% ऊपर ₹231.85 पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह रही कि जब कंपनी के शेयर तेजी में था, उसी वक्त निफ्टी (Nifty) 0.60% गिरकर 24,931 पर था।

पिछले कुछ समय से डिफेंस सेक्टर (Defence Sector Stocks) में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सरकार की मेक इन इंडिया और इंडिजेनाइजेशन पॉलिसी, बढ़ते सरकारी खर्च और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

कंपनी ने 21 अगस्त को मार्केट ऑवर्स के दौरान एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे DRDO और डिफेंस PSUs से ₹25.12 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसे इन ऑर्डर्स के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। यही वजह रही कि अगले ही दिन शेयर में तगड़ी रैली देखने को मिली।

कंपनी के शेयर पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस से लगातार बढ़त बना रहा है। इस दौरान इसमें करीब 27% की तेजी आ चुकी है। अगस्त महीने में अब तक यह स्टॉक 35% ऊपर चढ़ चुका है, जबकि पिछले महीने इसमें 10% की गिरावट आई थी।

पिछले साल 23 अक्टूबर को यह शेयर ₹87.99 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर था। वहां से सिर्फ 10 महीने में यह लगभग 170% उछलकर ₹236.40 के नए हाई पर पहुंच गया है। इस साल अब तक (YTD) भी इसने 91% की जोरदार रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 22, 2025