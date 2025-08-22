DRDO से मिला बड़ा ऑर्डर तो दौड़ पड़ा डिफेंस स्टॉक, बाजार खुलते ही आई 15% की तेजी

शेयर बाजार में शुक्रवार 22 अगस्त को Apollo Micro Systems का शेयर अचानक चर्चा में आ गया। NSE पर इस डिफेंस कंपनी के शेयर ने 15% तक की जोरदार छलांग लगाई और अपने 52-सप्ताह के नए हाई ₹236.40 तक पहुंच गया।

शुक्रवार को शेयर ने ₹206 पर ओपनिंग की, जबकि पिछले दिन यह ₹205.23 पर बंद हुआ था। इसके बाद तेजी पकड़ते हुए स्टॉक 15% उछलकर ₹236.40 तक चला गया। सुबह करीब 10:30 बजे तक यह शेयर 13% ऊपर ₹231.85 पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह रही कि जब कंपनी के शेयर तेजी में था, उसी वक्त निफ्टी (Nifty) 0.60% गिरकर 24,931 पर था।

पिछले कुछ समय से डिफेंस सेक्टर (Defence Sector Stocks) में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सरकार की मेक इन इंडिया और इंडिजेनाइजेशन पॉलिसी, बढ़ते सरकारी खर्च और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

कंपनी ने 21 अगस्त को मार्केट ऑवर्स के दौरान एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे DRDO और डिफेंस PSUs से ₹25.12 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसे इन ऑर्डर्स के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। यही वजह रही कि अगले ही दिन शेयर में तगड़ी रैली देखने को मिली।

कंपनी के शेयर पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस से लगातार बढ़त बना रहा है। इस दौरान इसमें करीब 27% की तेजी आ चुकी है। अगस्त महीने में अब तक यह स्टॉक 35% ऊपर चढ़ चुका है, जबकि पिछले महीने इसमें 10% की गिरावट आई थी।

पिछले साल 23 अक्टूबर को यह शेयर ₹87.99 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर था। वहां से सिर्फ 10 महीने में यह लगभग 170% उछलकर ₹236.40 के नए हाई पर पहुंच गया है। इस साल अब तक (YTD) भी इसने 91% की जोरदार रिटर्न दिया है।