इस डिफेंस स्टॉक में आई 8 परसेंट की तेजी, ब्रोकरेज ने बताए कारण

डिफेंस स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शुक्रवार की सुबह 8 प्रतिशत चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अगर नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बात को मानें तो इसके कई और कारण है जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि स्टॉक में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जेन टेक्नोलॉजीज ने नेशनल ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन एसोसिएशन के इंटरसर्विस/इंडस्ट्री ट्रेनिंग, सिमुलेशन एंड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्लोरिडा स्थित एवीटी सिमुलेशन (जो अपनी एयर सिमुलेशन प्रणालियों के लिए जाना जाता है) के साथ अमेरिकी रक्षा बाजार में प्रवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ज़ेन टेक्नोलॉजीज के शेयर बीएसई पर 7.79 प्रतिशत उछलकर 2,034.60 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। 2024 में अब तक शेयर 155.17 प्रतिशत ऊपर है, दो साल में 906 प्रतिशत और पिछले पांच साल में 3438.05 प्रतिशत की मजबूत बढ़त।

नुवामा ने कहा कि यह ज़ेन टेक्नोलॉजीज के लिए रणनीतिक रूप से सकारात्मक है, जो सिमुलेशन प्रशिक्षण और एंटी-ड्रोन सेगमेंट दोनों के लिए अपने सेवा योग्य बाजार का विस्तार कर सकता है, जबकि एवीटी को यूएएस-तकनीक की पेशकश कर सकता है। "ऑर्डरिंग के मामले में एक शांत H1 के बाद, H2FY25 में OI पिकअप अगले दो-तीन वर्षों में 50 प्रतिशत राजस्व CAGR, 35 प्रतिशत OPM और 25 प्रतिशत PAT मार्जिन मार्गदर्शन को पूरा करने के साथ-साथ प्रमुख पूछ-दरों में से एक बना हुआ है; 2,200 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' बनाए रखें," इसने कहा।

ब्रोकरेज ने कहा कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज उन चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है जो महत्वपूर्ण रक्षा सिमुलेटर बनाते हैं जो सशस्त्र बलों की तैयारी और क्षमताओं को बढ़ाते हैं। नुवामा ने कहा कि इसके विकास शस्त्रागार में इन-हाउस आईपी डिज़ाइन (75 से ज़्यादा पेटेंट) और अगली पीढ़ी के एंटी-ड्रोन सिस्टम शामिल हैं।

ज़ेन टेक्नोलॉजीज भारत के रक्षा पूंजी व्यय का एक प्रमुख दूसरा/तीसरा क्रम लाभार्थी है - वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल रक्षा बजट आवंटन 75 बिलियन डॉलर है। "हमारा मानना है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा समय पर निविदा/आदेश देना प्रमुख मांगों में से एक है, साथ ही ड्रोन विरोधी बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धा के बीच अगले दो-तीन वर्षों में 50 प्रतिशत राजस्व सीएजीआर, 35 प्रतिशत ओपीएम और 25 प्रतिशत पीएटी मार्जिन मार्गदर्शन को पूरा करना है," इसने कहा।

नुवामा ने कहा कि हाल ही में 1,000 करोड़ रुपये के क्यूआईपी पूरा होने को देखते हुए, जेन टेक्नोलॉजीज के प्रबंधन ने अकार्बनिक विकास के लिए 300-400 करोड़ रुपये के आवंटन पर प्रकाश डाला, जबकि 400 करोड़ रुपये का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया जाना है।

कंपनी ने यह भी बताया कि वह अमेरिका, अर्जेंटीना और अल साल्वाडोर में अपनी कारोबारी उपस्थिति का विस्तार कर रही है और वित्त वर्ष 26 तक 80 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना बना रही है।