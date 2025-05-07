मंगलवार रात डेढ़ बजे भारत की सेना ने पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन के बाद जहां एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया है तो दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार के डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है।

आज के ट्रे़डिंग सेशन में स्टॉक एक्सचेंज उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में डिफेंस सेक्टर के शेयरों (Defence Stocks) में तेजी देखने को मिली है।

ये शेयर में आई तेजी

7 मई 2025 के ट्रे़डिंग सेशन में सरकारी डिफेंस शेयर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का स्टॉक (Mazagon Dock Shipbuilders Share) 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। वहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर ( HAL Share) में भी 1.5 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (BEL) के शेयर ( BEL Share) 1 फीसदी चढ़ गए हैं। डिफेंस इंडेक्स में 1 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है।

डिफेंस शेयर में जारी रहेगी रफ्तार?

डिफेंस स्टॉक में आई तेजी पर जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डा. वीके विजयकुमार ने कहा कि शेयर बाजार की नजर में ऑपरेशन सिंदूर सबसे अलग है। अब इंतजार है कि भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया देगा। हालांकि, भारत की तरफ से हुए इस एयर स्ट्राइक का असर स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ेगा।

विदेशी निवेशकों ने जारी रखी खरीदारी

पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन से विदेशी निवेशकों (FIIs) ने शेयर बाजार में इनफ्लो जारी रखा है। इन इनफ्लो के बाद कैश मार्केट ने एफआईआई से 43940 करोड़ रुपये का छू लिया। हालांकि, एफआईआई अभी ग्लोबल मैक्रो पर फोकस कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शेयर बाजार में लचीला जारी रहेगा। शेयर बाजार के निवेशकों को ग्लोबल घटनाक्रमों के साथ भारत के बॉर्डर पर होने वाले घटनाक्रम पर भी नजर रखनी चाहिए।

ये ठिकाने हुए ध्वस्त

ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, चक अमरू,तेहरा कलां और सियालकोट में मौजूद आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं।