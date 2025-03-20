Defence PSU Stock: इस सरकारी शेयर में अच्छी तेजी! बुधवार को किया था डिविडेंड का ऐलान - इस दिन है RECORD DATE

Dividend Stock: शेयर बाजार में आज एक बार फिर से डिफेंस शेयर फोकस में है। इस बीच डिफेंस पीएसयू स्टॉक Mishra Dhatu Nigam Limited के स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।

दरअसल कल यानी बुधवार 19 मार्च को सरकारी कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद डिविडेंड का ऐलान किया था जिसके बाद शेयर आज फोकस में है और स्टॉक 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

Mishra Dhatu Nigam Dividend

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने 7.5% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.75 रुपये का डिविडेंड देगी।

Mishra Dhatu Nigam Dividend Record Date

कंपनी ने इस अंतरिम डिविडेंड के लिए 25 मार्च 2025 का दिन रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में इस दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

Mishra Dhatu Nigam Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले मार्च 2024 में 1.41 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 1.67 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2023 में 1.68 रुपये का डिविडेंड, और सितंबर 2022 में 1.54 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Mishra Dhatu Nigam Share Price

सुबह 10:37 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.35% या 3.84 रुपये चढ़कर 288.28 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 1.07% या 3.05 रुपये की तेजी के साथ 287.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Mishra Dhatu Nigam Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में स्टॉक 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 53 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 70 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।