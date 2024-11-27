Cochin Shipyard Ltd के शेयर बुधवार, 27 नवम्बर को फिर से 5% अपर सर्किट में लॉक हो गए हैं। यह कोचिन शिपयार्ड के लिए लगातार तीसरा दिन है, जब शेयरों में तेजी बनी हुई है और तीसरी बार अपर सर्किट लगा है।

कोचिन शिपयार्ड के शेयरों ने जुलाई 2024 में ₹2,979 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बनाया था और अब उन स्तरों से शेयर लगभग 50% तक गिर चुके हैं।

मेहता इक्विटी के रियांक अरोड़ा का कहना है कि शेयर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट में पहुंचने से यह संकेत मिलते हैं कि स्टॉक में मजबूत बुलिश मोमेंटम है और निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्टॉक को ₹1,400 पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है, जबकि ₹1,600 पर रजिस्टेंस देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ₹1,600 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर स्टॉक ₹1,750 और ₹1,800 तक जा सकता है। कुल मिलाकर सकारात्मक ट्रेंड बना हुआ है, और स्टॉक आगे और ऊंचे स्तर तक जा सकता है। हालांकि, उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे प्रतिरोध स्तरों को ध्यान से देखें, ताकि कोई प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल सकें।

ब्रोकरेज की और नए टारगेट्स दिए गए हैं। JPMorgan ने BEL के लिए ₹340 का लक्ष्य, HAL के लिए ₹5,135 का टारगेट और माज़गॉन डॉक्स के लिए ₹4,248 का टार्गेट प्राइस तय किया गया है। इन टार्गेट प्राइस के मुताबिक BEL में 16% का अपसाइड पोटेंशियल, HAL में 20% और माज़गॉन डॉक्स में 1.7% की तेजी की उम्मीद की जा रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

