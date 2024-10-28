IDFC First Bank के शेयरों में भारी गिरावट, क्या करें निवेशक?

प्राइवेट सेक्टर IDFC First Bank के शेयरों में 10% तक की गिरावट ने निवेशकों के बीच एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीने में शेयर 22 प्रतिशत और एक महीने में 13 प्रतिशत टूट चुका है। अब बड़ा सवाल है कि शेयरों में गिरावट की वजह और आगे की स्थिति क्या रह सकती है?

IDFC First Bank Ltd. ने सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स में 73% गिरावट दर्ज की है। बैंक का नेट प्रॉफिट ₹201 करोड़ है जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में यह ₹645 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) तिमाही में 21% बढ़कर ₹4,788 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹3,950 करोड़ थी। प्रॉफिट में कमी का कारण यह था बैंक ने अपने माइक्रोफाइनेंस बिजनेस में संभावित भविष्य के नुकसान को कवर करने के लिए प्रावधान बढ़ाए हैं।

मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए क्रेडिट कॉस्ट का अनुमान पहले के 1.85% से बढ़ाकर 2.25% कर दिया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक पर 'होल्ड' सिफारिश बनाए रखी है, लेकिन इसका प्राइस टारगेट ₹72 प्रति शेयर से घटाकर ₹60 कर दिया है। ब्रोकरेज ने FY25 और FY26 के लिए प्रति शेयर आय के अनुमान को 35% और 7% घटाया है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने IDFC फर्स्ट बैंक को 'सेल' रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹64 प्रति शेयर है। तिमाही के लिए बैंक का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) पर 71 प्रतिशत की कमी दर्ज की, जो गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों के खिलाफ थी। यह मुख्यत क्रेडिट लागत में बढ़ोतरी के कारण था, जो लगभग 3.2% (पिछली तिमाही की तुलना में 130 आधार अंक और अनुमानों से 120 आधार अंक अधिक) हो गई।

मोतीलाल ओसवाल ने IDFC फर्स्ट बैंक पर 'न्यूट्रल' रेटिंग बनाए रखी है, और इसका टारगेट प्राइस ₹73 तय किया है। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उम्मीदों के अनुसार है। हालाँकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने नेट आय को प्रभावित किया है। क्रेडिट लागत का अनुमान बढ़ाकर 2.2-2.25% कर दिया गया है। मोतीलाल ने FY25 और FY26 के लिए अपनी आय के अनुमान को 18% और 5% घटाया है, और FY26 के लिए अनुमानित रिटर्न ऑन एसेट और इक्विटी पर रिटर्न 1.0% और 11.0% है।



