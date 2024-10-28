scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIDFC First Bank के शेयरों में भारी गिरावट, क्या करें निवेशक?

IDFC First Bank के शेयरों में भारी गिरावट, क्या करें निवेशक?

प्राइवेट सेक्टर IDFC First Bank के शेयरों में 10% तक की गिरावट ने निवेशकों के बीच एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीने में शेयर 22 प्रतिशत और एक महीने में 13 प्रतिशत टूट चुका है। अब बड़ा सवाल है कि शेयरों में गिरावट की वजह और आगे की स्थिति क्या रह सकती है?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 28, 2024 12:05 IST
Shares of IDFC First Bank closed at at Rs 87.67 apiece on BSE, up by 2.27 per cent, on January 20.
Shares of IDFC First Bank closed at at Rs 87.67 apiece on BSE, up by 2.27 per cent, on January 20.

प्राइवेट सेक्टर IDFC First Bank के शेयरों में 10% तक की गिरावट ने निवेशकों के बीच एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीने में शेयर 22 प्रतिशत और एक महीने में 13 प्रतिशत टूट चुका है। अब बड़ा सवाल है कि शेयरों में गिरावट की वजह और आगे की स्थिति क्या रह सकती है?

advertisement

 IDFC First Bank Ltd. ने सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स में 73% गिरावट दर्ज की है। बैंक का नेट प्रॉफिट ₹201 करोड़ है जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में यह ₹645 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) तिमाही में 21% बढ़कर ₹4,788 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹3,950 करोड़ थी। प्रॉफिट में कमी का कारण यह था बैंक ने अपने माइक्रोफाइनेंस बिजनेस में संभावित भविष्य के नुकसान को कवर करने के लिए प्रावधान बढ़ाए हैं।

मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए क्रेडिट कॉस्ट का अनुमान पहले के 1.85% से बढ़ाकर 2.25% कर दिया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक पर 'होल्ड' सिफारिश बनाए रखी है, लेकिन इसका प्राइस टारगेट ₹72 प्रति शेयर से घटाकर ₹60 कर दिया है। ब्रोकरेज ने FY25 और FY26 के लिए प्रति शेयर आय के अनुमान को 35% और 7% घटाया है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने IDFC फर्स्ट बैंक को 'सेल' रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹64 प्रति शेयर है। तिमाही के लिए बैंक का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) पर 71 प्रतिशत की कमी दर्ज की, जो गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों के खिलाफ थी। यह मुख्यत क्रेडिट लागत में बढ़ोतरी के कारण था, जो लगभग 3.2% (पिछली तिमाही की तुलना में 130 आधार अंक और अनुमानों से 120 आधार अंक अधिक) हो गई।

मोतीलाल ओसवाल ने IDFC फर्स्ट बैंक पर 'न्यूट्रल' रेटिंग बनाए रखी है, और इसका टारगेट प्राइस ₹73 तय किया है। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उम्मीदों के अनुसार है। हालाँकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने नेट आय को प्रभावित किया है। क्रेडिट लागत का अनुमान बढ़ाकर 2.2-2.25% कर दिया गया है। मोतीलाल ने FY25 और FY26 के लिए अपनी आय के अनुमान को 18% और 5% घटाया है, और FY26 के लिए अनुमानित रिटर्न ऑन एसेट और इक्विटी पर रिटर्न 1.0% और 11.0% है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 28, 2024