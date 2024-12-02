scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार5 दिनों से इस बैंकिंग शेयरों में गिरावट जारी, ब्रोकरेज ने कही बड़ी बात!

5 दिनों से इस बैंकिंग शेयरों में गिरावट जारी, ब्रोकरेज ने कही बड़ी बात!

प्राइवेट बैंक RBL के शेयर अपनी 52 वीक के न्यूनतम स्तर पर गिर गए हैं। बैंक का शेयर BSE पर पिछले क्लोजिंग 155 रुपये के मुकाबले 5% गिरकर 147.55 रुपये के लोअर लेवेल पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 9,319.57 करोड़ रुपये के आसपास है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 14:16 IST
Amid the ongoing volatility in domestic equity markets, the benchmark NSE Nifty50 index plunged nearly 8% so far from its all-time of 26,277, scaled on September 27, 2024
Amid the ongoing volatility in domestic equity markets, the benchmark NSE Nifty50 index plunged nearly 8% so far from its all-time of 26,277, scaled on September 27, 2024


प्राइवेट बैंक RBL के शेयर अपनी 52 वीक के न्यूनतम स्तर पर गिर गए हैं। बैंक का शेयर BSE पर पिछले क्लोजिंग 155 रुपये के मुकाबले 5% गिरकर 147.55 रुपये के लोअर लेवेल पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 9,319.57 करोड़ रुपये के आसपास है।

जब से प्राइवेट बैंक RBLने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद किया है तब से बैंकिंग शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ने बताया कि बजाज फाइनेंस पूरी तरह से को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस से बाहर निकलने की योजना बना रहा था। 

advertisement

यह स्टॉक 5वें दिन लगातार गिर रहा है। तकनीकी नजरिये से RBL बैंक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 33.4 पर है, जो यह संकेत करता है कि यह न तो अधिक खरीदी गई स्थिति में है और न ही अधिक बेची गई स्थिति में। RBL बैंक के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने RBL बैंक पर न्यूट्रल रुख अपनाया है और 170 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि RBL बैंक अन्य NBFCs (महिंद्रा फाइनेंस, TVS फाइनेंस) और उपभोक्ता ब्रांड्स (जैसे, IOC, IRCTC) के साथ सोर्सिंग साझेदारियों का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है ताकि वह किसी एक साझेदार पर निर्भरता कम कर सके। उनका कहना है कि हमने वृद्धि और मार्जिन अनुमानों को सामान्य किया है और FY25/26E PAT अनुमानों को 5% से 15% घटाया है। 

आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि सपोर्ट लेवल 147.5 रुपये रहेगा और रजिस्टेंस 162 रुपये पर है। 162 रुपये के स्तर से ऊपर निर्णायक चाल का मतलब 170 रुपये तक की और वृद्धि हो सकती है। शॉर्ट-टर्म के लिए ट्रेडिंग रेंज 147.5 रुपये से 170 रुपये के बीच होगी।

ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 'एड' से 'होल्ड' में डाउनग्रेड किया है। उसने अपने मूल्य लक्ष्य को 220 रुपये से घटाकर 160 रुपये कर दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 2, 2024