डेट फ्री Small Cap Stock ने बनाया ऑल टाइम हाई, दिसंबर में 30 प्रतिशत उछला शेयर

स्मॉल-कैप स्टॉक Lincoln Pharmaceuticals ने बुधवार यानि 4 दिसंबर को BSE के कारोबार में लगभग 12% की बढ़त हासिल की और ₹843.60 के रिकॉर्ड हाई स्तर को छुआ।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 4, 2024 11:09 IST

स्मॉल-कैप स्टॉक Lincoln Pharmaceuticals ने बुधवार यानि 4 दिसंबर को BSE के कारोबार में लगभग 12% की बढ़त हासिल की और ₹843.60 के रिकॉर्ड हाई स्तर को छुआ। लिंकन फार्मा का शेयर ₹782.90 पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद ₹754.10 था और यह 11.9% तक चढ़कर ₹843.60 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर के केवल तीन सत्रों में लिंकन फार्मा के शेयर की कीमत में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, लिंकन फार्मा एक कर्ज-मुक्त कंपनी है। सितंबर 2024 तक, कंपनी ने सालाना ₹100 करोड़ से अधिक का नेट प्रॉफिट और ₹164 करोड़ से अधिक का निवेश हासिल किया है, साथ ही इसका रिटर्न रेश्यो भी स्वस्थ है।

कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त हुई 6 महीने की अवधि के लिए ₹50.03 करोड़ का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹46.52 करोड़ के मुकाबले 7.55% की सालाना बढ़ोतरी है। H1FY25 के लिए ऑपरेशनल इनकम ₹308.50 करोड़ रही, जो 5.79% साल दर साल (YoY) बढ़ी। इस अवधि के लिए EBITDA ₹71.50 करोड़ रहा, जो YoY 4.76% बढ़ा।

H1FY25 के परिणामों और प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए महेन्द्र पटेल, एमडी, लिंकन फार्मास्युटिकल्स ने कहा कि हमें H1FY25 में सभी बिजनेस सेगमेंट में निरंतर मजबूत वृद्धि की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, साथ ही हम कर्ज-मुक्त स्थिति बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग ने घरेलू और एक्सपोर्ट बाजारों में हमारी उपस्थिति को मजबूत किया है, जिससे हम दूसरे छमाही में और बेहतर प्रदर्शन की दिशा में अग्रसर हैं।

कंपनी 60 से अधिक देशों को निर्यात करती है। हाल ही में कैनेडियन बाजार में प्रवेश और ऑस्ट्रेलिया और EU GMP से मंजूरी प्राप्त करने के बाद यह और अधिक वैश्विक विस्तार के लिए तैयार है। इसके अलावा यह अपने मेहसाणा स्थित सेफालोस्पोरिन प्लांट के लिए उत्पाद रजिस्ट्रेशन को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इन पहलों से कंपनी का FY26 के लिए ₹750 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल रही है।

लिंकन फार्मा शेयर 
लिंकन फार्मा के शेयर ने आज ₹843.60 के रिकॉर्ड हाई को छुआ, 4 दिसंबर को। इस मूल्य पर यह शेयर ₹498 के 52 वीक के निचले स्तर से 69% चढ़ चुका है, जो इस वर्ष 5 जून को था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 4, 2024