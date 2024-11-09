₹150 के कर्ज मुक्त AI स्टॉक पर क्यों टूट पड़े निवेशक?

टेक्नोलॉजी के दम पर इंसान हो या कंपनियां जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आसान, सुविधाजनक, क्विक सॉल्यूशन से संवारने की कोशिश में लगी हैं। इसी कड़ी में आज जमाना अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (artificial intelligence) का हो गया है। ऐसी ही एक लिस्टेड AI कंपनी है जिसने सितंबर तिमाही में बंपर नतीजे पेश किए हैं। जिसके बाद शेयरों ने दमदार तेजी पकड़ी।

advertisement

वित्तीय सेहत

स्टॉक का नाम Fidel Softech Ltd है। शुक्रवार के दौरान शेयरों में 18 प्रतिशत की तेजी देखी गई। दरअसल कंपनी ने अपनी हालिया फाइलिंग में जो सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही के लिए है, रेवेन्यू में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की। Q2 FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹13.82 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि Q2 FY24 में यह ₹9.55 करोड़ था। सिर्फ revenue ही नहीं, नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। Q2 FY25 में नेट प्रॉफिट ₹2.37 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1.65 करोड़ था यानी 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। Q1 FY25 के ₹2.11 करोड़ से 12% की बढ़ोतरी भी देखी गई। कंपनी का Return on Capital Employed (ROCE) 22.7% और Return on Equity (ROE) 17% है।

बिजनेस मॉडल

Fidel Softech Ltd की स्थापना 2003 में हुई। ये भारत की प्रमुख LangTech consulting कंपनी है। पुणे स्थित यह कंपनी IT सॉल्यूशंस, लोकलाइजेशन और कंसल्टिंग सर्विस देती है। Fidel Softech का ग्राहक आधार कई बिजनेस में फैला हुआ है। जिसमें SAP, Amazon, Flipkart, और Nykaa जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन प्रमुख कस्टमर्स का होना कंपनी की विश्वसनीयता और इसकी कई स्केल और जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने की क्षमता को दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

