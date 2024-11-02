दिल्ली में DDA फिर से लाया सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका!

आज के समय में हर कोई अच्छा घर (फ्लैट) चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि अपना एक अच्छा सा घर होने के साथ- साथ आस -पास के एनवायरमेंट भी अनुकुल हो और सुख सुविधाओ से लैस हो । बीते कुछ सालो में फ्लैटों की मांग बड़े - बड़े शहरो में ट्रेंड में है। सस्ते से लेकर महंगे फ्लैटों की खरीदारी भी अच्छी खासी हो गई है। वही अगर आप दिल्ली से है और किसी अच्छे- खासे फ्लैट की तलाश में हो तो ये खबर बिलकुल आपके लिए ही है। जानिए पूरी खबर

advertisement

दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA) 14 नवंबर से 'सस्ता घर हाउसिंग योजना' के दूसरे चरण में नए निर्मित फ्लैटों की बुकिंग शुरू करेगा।जो इस योजना के तहत रोहिणी, द्वारका, मंगोलपुरी, रामगढ़, लोकनायकपुरम, सिरसपुर, नरेला और दिल्ली के अन्य हिस्सों में 2,500 से अधिक फ्लैट उपलब्ध होंगे। फ्लैटों की कीमत 11.5 लाख रुपये से शुरू होगी, जो एक शानदार अवसर है।

नए फ्लैटों की बुकिंग की जानकारी

DDA की योजना में उन लोगों के लिए फ्लैट्स हैं जो अपने पहले घर की तलाश कर रहे हैं या कम बजट में अच्छे घर के सपने देखते है। साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक लोग DDA की वेबसाइट पर जाकर फ्लैट बुक कर सकते हैं। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर है, जिसका मतलब First Come, First Served है।

फ्लैटों की विशेषताएँ

इन सभी फ्लैटों के बारे में जानते है ये फ्लैटोंके रहने के लिए डिंजाइन किया गया है। साथ DDA के एक अधिकारी ने बताया कि 250 से अधिक LIG फ्लैट रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में हैं, जिनकी कीमत 12-15.5 लाख रुपये है। वहीं, मंगोलपुरी में 180 EWS फ्लैट 32-35 लाख रुपये में उपलब्ध हैं।

बिक्री के रिकॉर्ड

बीते कुछ सालो में फ्लैटों की मांग बड़े - बड़े शहरो में ट्रेंड में है। सस्ते से लेकर महंगे फ्लैटों की खरीदारी भी अच्छी खासी हो गई है। वही बिक्री रिकार्ड का बात करे तो अगस्त में शुरू की गई 'सस्ता घर', 'मध्यम वर्गीय' और 'द्वारका आवास योजना' के पहले चरण में पेश किए गए कुल 9,000 फ्लैटों में से 1,650 फ्लैट पहले ही बेचे जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि नरेला, रोहिणी और लोकनायकपुरम में इन फ्लैटों की मांग बहुत अधिक है।

आवास क्षेत्रों में हरियाली विकसित

इस सभी सुविधाओं के साथ- साथ DDA ने यह भी कहा है कि बिना बिके आवास क्षेत्रों में हरियाली विकसित की जाएगी ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। MCD से भी संपर्क किया गया है कि इन क्षेत्रों की सफाई पर कोई समझौता न हो।

advertisement

DDA की 'सस्ता घर आवास योजना' लोगो के लिए एक सुनहरा अवसर है जो दिल्ली में सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आवास की तलाश में हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही अपनी जगह सुनिश्चित करें और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं।

