DCX Systems: अमेरिका की कंपनी से मिला ऑर्डर, अपर सर्किट में हो गया लॉक

डीसीएक्स सिस्टम्स के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 5% का ऊपरी सर्किट लगा गया। कंपनी ने बताया कि उसे लॉकहीड मार्टिन ग्लोबल इंक, यूएसए से ,798,120 (लगभग 460.30 करोड़ रुपये के बराबर) का निर्यात ऑर्डर मिला है। खरीद आदेश 12 महीनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक असेंबलियों की आपूर्ति के लिए है।

बीएसई पर डीसीएक्स सिस्टम्स के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा और यह 356 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 339.05 रुपये था। बीएसई पर डीसीएक्स सिस्टम्स का बाजार पूंजीकरण 3,920 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के कुल 1.11 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 3.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

तकनीकी रूप से, DCX सिस्टम का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 56.1 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में। DCX सिस्टम के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। DCX सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और केबल हार्नेस के लिए अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के प्रतिष्ठित ग्राहकों के लिए है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

