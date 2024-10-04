दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण: मॉनसून के जाते ही हालात खराब, आनंद विहार में AQI 400 के करीब!

मॉनसून की विदाई के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरने लगा है। राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज 181 रिकॉर्ड किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। कल (3 अक्टूबर) को 24 घंटे का औसत AQI 162 था, जो इस बात का संकेत है कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ सकती है।

आनंद विहार में AQI 400 के पास!

एनसीआर के कई इलाके पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं। आनंद विहार, जो दिल्ली-गाजियाबाद सीमा पर स्थित है, वहां 3 अक्टूबर की रात 9 बजे AQI 389 दर्ज किया गया था, जो आज सुबह 8 बजे तक बढ़कर 399 हो गया। 300 से ऊपर का AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है और स्थिति 'गंभीर' होने की ओर इशारा कर रही है। मुंडका, द्वारका और वजीरपुर जैसे अन्य इलाकों में भी AQI 200 से ऊपर रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

एनसीआर में भी प्रदूषण का असर

दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। गाजियाबाद का औसत AQI 224 और नोएडा का 216 रहा, जो दोनों ही दिल्ली के औसत AQI से अधिक हैं। हालांकि, गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा कुछ बेहतर है, जहां AQI क्रमशः 99 और 109 रहा, जो अपेक्षाकृत बेहतर है।

कैसे मापा जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)?

AQI का स्तर 0 से 50 के बीच हो तो इसे ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’, और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, विशेष रूप से श्वसन और हृदय रोग।