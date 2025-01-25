Cyient लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। कंपनी के शेयर एक दिन में ही 22 फीसदी से ज्यादा गिर गए। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 22 फीसदी गिरकर 1,355 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों ने शेयरों को बेचना शुरू कर दिया।

क्यों हुई इतनी बड़ी गिरावट

आईटी फर्म Cyient लिमिटेड के शेयरों में हुई जबरदस्त बिकवाली के तीन कारण हैं। ये तीन कारण हैं-

आईटी फर्म Cyient लिमिटेड ने बताया कि चालू कारोबारी साल में कंपनी का रेवेन्यू माइनस 2.7 फीसदी हो गया है। हालांकि, यह जताए गए अनुमान से स्थिर हैं।

शेयरों में बिकवाली का दूसरा कारण है कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा भी 32 फीसदी गिरकर 122.3 करोड़ रुपये हो गया। इस साल की दूसरी तिमाही में फर्म का मुनाफा 179 करोड़ रुपये था।

स्टॉक में आई बड़ी गिरावट का मुख्य कारण सीईओ का इस्तीफा है। जी हां, Cyient लिमिटेड के सीईओ कार्तिकेयन नटराजन ने इस्तीफा दे दिया। अब सीईओ का कार्यभार कंपनी के प्रमोटर कृष्णा बोडानापु संभालेंगे। वह फर्म के अंतरिम सीईओ हैं।

क्या है ब्रोकरेज की राय

Cyient लिमिटेड के शेयरों में हुई बिकवाली के बाद ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक टारगेट प्राइस में कटौती कर दी। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने टारगेट प्राइस को 1,700 रुपये से घटाकर 1,660 रुपये कर दिया। फर्म ने कहा कि कंपनी का विकास दर काफी कम है। हालांकि, शेयर के वैल्यूवेशन ने गिरावट की संभावना को काफी कम कर दिया है। कंपनी के ग्रोथऔर मार्जिन में भी बड़ी कटौती होने का अनुमान है।

