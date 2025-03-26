Crorepati Stock: ₹50,000 का निवेश बन गया ₹2 करोड़! ₹20 से कम वाले इस छोटू शेयर ने कराई अकूत कमाई

Crorepati Stock: हर निवेशक का सपना ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना होता है। छप्परफाड़ रिटर्न के लिए पेनी स्टॉक का जिक्र हमेशा होता है। हालांकि ऐसे स्टॉक में निवेश करना रिस्क भरा भी हो सकता है क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी पूंजी डूबा सकता है।

हालांकि आज हम जिस शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं उस स्टॉक ने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया है। इस शेयर ने पिछले 5 साल में 10,000% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है और निवेशकों के सिर्फ 50,000 रुपये के निवेश को करीब 2 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस करोड़पति स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Raj Rayon Industries Ltd.

50,000 के निवेश को बनाया 2 करोड़

पांच साल पहले यानी 27 मार्च 2020 को शेयर की कीमत 0.050 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Raj Rayon के 10,00,000 (10 लाख) इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 19 रुपये है। इस हिसाब से अभी उस निवेशक के पास 1,90,00,000 रुपये (1.90 करोड़) यानी करीब 2 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता।

Raj Rayon Industries Share Price

बीएसई पर स्टॉक आज दोपहर 2:38 बजे तक 1.97% या 0.40 रुपये टूटकर 19.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.70% या 0.14 रुपये गिरकर 19.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Raj Rayon Industries Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

वहीं पिछले 1 साल में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 71 प्रतिशत से अधिक टूटा है। लेकिन अगर पिछले 3 साल की बात करें तो स्टॉक 1017 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 10378 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।