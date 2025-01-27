scorecardresearch
Share Market के साथ ये शेयर भी हुआ धड़ाम, बाजार के खुलते ही 18 फीसदी गिरा स्टॉक

सोमवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक में भारी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे है। इस गिरावट भरे ट्रेडिंग में एक शेयर में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। आज माइक्रोफाइनेंस संस्थान क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण (CreditAccess Grameen Share) में बड़ी गिरावट आई है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 27, 2025 12:30 IST
IndusInd Bank Ltd, Adani Ports, Tata Motors Ltd, Infosys Ltd, Tech Mahindra Ltd, NTPC Ltd, HCL Technologies Ltd and Infosys Ltd fell over 1 per cent each.

CreditAccess Grameen Share: सोमवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक में भारी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे है। इस गिरावट भरे ट्रेडिंग में एक शेयर में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। आज माइक्रोफाइनेंस संस्थान क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण (CreditAccess Grameen Share) में बड़ी गिरावट आई है। आज सुबह स्टॉक 18 फीसदी की गिरावट के साथ खुले।

करीब 12 बजे कंपनी के शेयर5.87 फीसदी गिरकर 862.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। 

शेयर में क्यों आई गिरावट? (Why CreditAccess Grameen Share falling today)

फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी की ग्रोथ 7 से 8 फीसदी रहने की उम्मीद है। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 9.5 फीसदी से 10 फीसदी रहने का उम्मीद जताया। कंपनी ने साल वित्त वर्ष 23 फीसदी से 23.5 फीसदी रहने का गाइडेंस दिया। शेयरों में आई बिकवाली की वजह है कि कंपनी ने हाल ही तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी के नतीजे उम्मीद से अच्छे न रहने के कारण निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू किया। 

कैसा रहा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (CreditAccess Grameen Q3 Result)

  • कंपनी का Gross NPA तिमाही आधार 3.9 फीसदी रहा।
  • CreditAccess Grameen का राइट-ऑफ 376.7 करोड़ रुपये रहा।
  • कंपनी का मुनाफा 99.5 करोड़ रुपये घट गया है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय

CreditAccess Grameen के शेयर को लेकर 19 मार्केट एनलिस्ट ने Buy की रेटिंग दी। वहीं कई एनलिस्ट ने Hold और Sell की सलाह दी है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (CreditAccess Grameen Share Performance)

क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण के शेयर में दो सत्रों से गिरावट आई। शेयर दो सत्रों से 22 फीसदी से ज्यादा गिर गया। पांच सत्रों में शेयर 12.29 फीसदी गिर गया। वहीं, छह महीने में स्टॉक 34.41 प्रतिशत गिरा है। एक साल में शेयर ने 44.64 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।  आपको बता दें कि शेयर में गाइडेंस में कटौती के कारण कंपनी के शेयर में बिकवाली हो रही है। 

शेयर का 52 वीक हाई 1,660.00 रुपये और 52 वीक लो 750.20 रुपये था। कंपनी का मार्केट कैप 13.76 हजार करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 27, 2025