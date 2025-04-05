Corporate Actions Next Week: Siemens, CRISIL सहित रडार पर रहेंगे ये स्टॉक्स! अगले हफ्ते है बड़ी डेट - DETAILS

Dividend & Stock Split Next Week: सोमवार 7 अप्रैल से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते में (7-11 अप्रैल) को ऐसे कई शेयर हैं जिनमें बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। कई शेयरों में Stock Split होगा तो वहीं कई शेयर अगले कारोबारी हफ्ते Ex-Dividend ट्रेड करेंगे।

इस हफ्ते की अगर बात करें तो बीते शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है। शुक्रवार 4 अप्रैल को सेंसेक्स 1.22% या 930.67 अंक टूटकर 75,364.69 अंक पर रहा। वहीं निफ्टी 1.49% या 345.65 अंक गिरकर 22,904.45 अंक पर रहा था।

7-11 अप्रैल के बीच जिन शेयरों में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिलेगा उनमें से कुछ प्रमुख शेयर - CRISIL Ltd, Siemens Ltd, Saraswati Saree Depot हैं।

Siemens Ltd

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि NCLT ने Siemens Ltd. से इसके एनर्जी बिजनेस Siemens Energy India को अलग करने यानी डीमर्ज करने की मंजूरी दे दी है। इस डीमर्जर की RECORD DATE सोमवार 7 अप्रैल है।

इसका मतलब अगर रिकॉर्ड डेट तक आपके पास Siemens Ltd के शेयर होंगे तो ही आप नए कंपनी Siemens Energy India के शेयर पाने के पात्र होंगे। Siemens Ltd 1:1 के रेश्यो में इक्विटी देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 Siemens Ltd के शेयर के बदले 1 Siemens Energy India के शेयर देगी।

Stock Splits Next Week

Pervasive Commodities Ltd का शेयर सोमवार 7 अप्रैल को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्पिलट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

Enbee Trade & Finance Ltd का शेयर शुक्रवार 11 अप्रैल को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्पिलट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

Dividend Stocks Next Week

Saraswati Saree Depot Ltd का शेयर बुधवार 9 अप्रैल को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 1.5150 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए 10 अप्रैल का दिन तय किया था लेकिन 10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण शेयर बाजार बंद है इसलिए अगर आपको डिविडेंड का लाभ लेना है तो 9 अप्रैल ही लास्ट दिन है।

Ashiana Housing Ltd का शेयर शुक्रवार 11 अप्रैल को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

CRISIL Ltd का शेयर शुक्रवार 11 अप्रैल को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 26 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।